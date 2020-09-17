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17 вересня 2020, четвер, 12:11 363 Інфографіка
Вибори 2020-09-17T12:11:01+03:00
Українські Новини
ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта"

ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта"

Тимофей Борзенко
ЦВК, Центральна виборча комісія України, Інтернет, Програма
"ЦВК: Просвіта", курс "Просто про вибори". Фото: ЦИК Украины

21 вересня ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта", курс "Просто про вибори". Навчання відбуватиметься у вигляді інтерактивної інтернет-гри у доступній та жартівливій формі.  Вказаний проєкт розроблено для виборців, спостерігачів, членів виборчих комісій, кандидатів. Загалом кожен бажаючий зможе особисто початитись на тему виборів із Платоном, Черчелем, княгинею Ольгою та іншими поважними персонами.

"ЦВК: просвіта" -  на сьогодні це єдиний освітній портал про вибори простою мовою. Над проєктом працювали понад 30 фахівців. Рада Європи відповідала за менеджмент проєкту. Студія  онлайн-освіти EdEra та креативна лабараторія Platforma розробляли концепцію та онлайн-курси.  EdEra, зокрема, - навчальну платформу і сайт. Креативна агенція BigBangers створювала візуальну частину проєкту. Навчальні матеріали готувала команда експертів.

На порталі кожен зможе безкоштовно ознайомитися та поглибити знання про вибори і демократію, про принципи виборів та їх організацію, про виборчі системи та інші важливі теми у простій манері. Жодних цитувань законів та нудних визначень тут немає.

Також портал має стильне візуальне оформлення, адже на сторінках  проєкту  оживають ілюстрації до книги "Слово о полку Ігоревім".

"ЦВК: просвіта" розроблено на запит ЦВК за підтримки проєкту Ради Європи "Підтримка прозорості, інклюзивності та чесності виборчої практики в Україні".

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