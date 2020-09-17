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17 вересня 2020, четвер, 11:33 8
Верховна Рада і партії 2020-09-17T11:33:01+03:00
Українські Новини
Влада готує фальсифікації на місцевих виборах, - ОПЗЖ

Влада готує фальсифікації на місцевих виборах, - ОПЗЖ

Сергій Паламаренко
Опозиційна платформа - За життя, Фальсифікації, ОПЗЖ, влада
Выборы. Фото: censor.net
Выборы. Фото: censor.net

"Влада готує ґрунт для фальсифікації місцевих виборів." Про таке йдеться у заяві партії "Опозиційна платформа - За життя", розміщеній на офіційному портал політичної сили.

"Члени Зе-команди вже почали готувати громадську думку до того, що результати виборів буде важко встановити. Секретар РНБО Олексій Данілов прогнозує, що процес підрахунку голосів на місцевих виборах буде вкрай складним. Але влада мовчить про те, що це її вина. Своїм знущанням над Виборчим кодексом вона відкрила шлях для фальсифікацій. А тепер розповідає казки про труднощі демократії.

 

Маніпуляції вже йдуть повним ходом. Кричущий приклад: у селищах Юр'ївка та Мангуш Донецької області понад 1500 представників парамілітарних формувань змінили виборчу адресу для участі у виборах у Мангушській ОТГ. Влада і партія війни за допомогою своїх "політичних туристів" сподіваються нав'язати людям своїх ставлеників.

 

Якщо подібні виборчі "гастролі" не вийдуть - може бути запущений сценарій зриву виборів через неможливість встановити їхні результати. Чиновники вже відібрали право голосу у сотень тисяч українських громадян з 18 донбаських ОТГ. Але ще більше українців з вини Зе-влади можуть бути обманутими після голосування.

Опозиційна платформа - За життя вимагає від влади відмовитися від маніпуляцій результатами голосування. За спроби сфальсифікувати і викривити результати народного волевиявлення доведеться відповідати за законом!

Український народ не хоче слухати лицемірні казки чиновників про труднощі та "колізії" виборчого процесу. Прозорі, чесні та демократичні вибори - це вимога Конституції. Це вимога людей!", - зазначається в заяві партії ОПЗЖ.

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