Уряд планує на 2021 рік прожитковий мінімум, набагато менший за реальний, - Льовочкін

У проекті держбюджету-2021 відсутня найважливіша складова - боротьба з бідністю. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, коментуючи законопроект, внесений урядом до парламенту, інформує офіційний портал політика.

"Встановлений у бюджеті 2021 року прожитковий мінімум, як і раніше, буде вдвічі нижчим за фактичний прожмінімум, що розраховується Мінсоцполітики на основі споживчого кошика й інфляції. Це означає, що мільйони найменш забезпечених громадян не матимуть коштів навіть на найнеобхідніше", - заявив політик.

Він повідомив, що прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року встановлюється на рівні 2 189 гривень, а на кінець року 2 393 гривень, тоді як уже цього літа його фактичний розмір становив 3 895 гривень. А в 2021-му, виходячи з прогнозної інфляції, на початок року він становитиме понад 4 тисячі гривень, і 4,3 тисячі гривень - на кінець року.

"Уже сьомий рік поспіль влада зберігає дворазовий розрив між фактичним прожитковим мінімумом і показником у бюджеті, на підставі якого проводиться більшість соціальних виплат. Отже, рівень абсолютної бідності не змінюється, і Україна залишиться однією з найбідніших країн Європи. У зоні найбільшого ризику залишаються пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію, а також сім'ї з дітьми", - пояснив народний депутат.

"Опозиційна платформа - За життя неодноразово заявляла, що продовження соціально-економічного курсу попередньої влади веде Україну до катастрофи. Ми вимагаємо збільшити розмір прожиткового у бюджеті-2021 мінімуму до фактичної цифри", - резюмував Сергій Льовочкін.

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