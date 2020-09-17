Новини української Кремнієвої Долини в Харкові: у Ярославського підписали меморандум з IT-кластером

Керуюча компанія бізнес-парку високих технологій "Екополіс ХТЗ" Олександра Ярославського підписала меморандум про співпрацю з Харківським кластером інформаційних технологій (Харківський IT-кластер).

Як відомо, власник і глава групи DCH Ярославський є генеральним інвестором і координатором анонсованого Президентом Зеленським національного проекту зі створення в Харкові української Кремнієвої Долини. А бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" є стартовою платформою в тому числі і для реалізації ініціатив з розвитку IT-підприємництва та технологій.

"Ми плануємо вести спільну роботу зі створення української Кремнієвої Долини. Таке завдання Президент України поставив Харкову, тому що це місто високих технологій, IT і інженерів. Він може стати тим місцем, яке буде стимулювати розвиток high tech-сектора всієї країни", - сказав на церемонії підписання меморандуму з IT-кластером Віталій Баранніков, директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ".

За його словами, в майбутній українській Кремнієвій Долині буде створено повний цикл для реалізації високотехнологічних проектів - освіту, розробки, впровадження їх у виробництво.

Підписаний сьогодні меморандум якраз і передбачає взаємодію з Харківським IT-кластером у сфері сталого розвитку IT-індустрії та створення екосистеми технологічного бізнесу в регіоні.

"Коли виникла ідея проекту "українська Кремнієва Долина", ми прийняли рішення встановити партнерські відносини з "Екополіс ХТЗ". IT-індустрія Харкова є однією з провідних за темпами зростання в Європі, тут зосереджено велику кількість IT-компаній. Харків - серце технічної освіти . Я впевнена, що завдяки реалізації проекту "українська Кремнієва Долина" місто займе лідируючі позиції не тільки в Україні, але і в Європі, дасть імпульс дуже масштабним і високотехнологічним рішенням, які будуть використовуватися в усьому світі", - прокоментувала підписання меморандуму Ольга Шаповал, виконавчий директор Харківського IT-кластеру.

Як відомо, таке, що володіє багатим науковим та індустріальним потенціалом, місто Харків стане центром реалізації ініціативи Президента України Володимира Зеленського по створенню "Української кремнієвої долини". Міська влада Харкова створили відповідну робочу групу для координації робіт в рамках проекту. Його генеральним інвестором і координатором виступить Олександр Ярославський, який раніше в такому ж статусі успішно підготував Харків до Євро-2012 і вклав у створення інфраструктури турніру $300 млн.

Створення в Харкові "української Кремнієвої Долини" входить в число пріоритетних напрямків стратегії розвитку міста до 2030 року.

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