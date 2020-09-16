Ситник грає на боці Коломойського, – журналісти

Журналіст Станіслав Речинський заявив, що директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник починаючи з минулого року діє в інтересах бізнесмена Ігоря Коломойського, що пояснюється низкою процесуальних дій очолюваного Ситником відомства.

Про це повідомив веб-сайт телевізійного каналу 112 Україна.

"Пам'ятаєте, як Ситник ще в березні розповідав, що НАБУ ось-ось оголосить підозру "олігархові у справі Приватбанку" (читати - Коломойському). І що? Минуло більше півроку, а нічого не зроблено. При цьому Ситник розповідає американцям, що йому усі заважають. То прокуратура заважає. Те експертизи СБУ не вистачає. Хоча тут - чиста брехня. Статті кримінального процесуального кодексу передбачають можливість визначення завданих збитків за наявності фінансових документів. Експертиза тут не обов'язкова. А Ситник теревенить американцям про експертизу", - написав Речинський.

Журналіст стверджує, що робота НАБУ в інтересах бізнесмена почалася ще в минулому році з "зачистки" неугодних Коломойському співробітників правоохоронного органу.

"Ще з листопада минулого року Ситник "зачистив" в НАБУ всі кадри, які в курсі подробиць справи Приватбанку та схем Коломойського. Усі, хто реально міг зважитися на вручення підозри Коломойському, звільнені або відсторонені", - вказав журналіст.

Речинський нагадав, що Ігор Коломойський - не єдина наближена до влади особа, з якою працював Артем Ситник і згадав, як відбувалася комунікація між директором НАБУ та народним депутатом 8-го скликання Олександром Грановським, якого засоби масової інформації називають "смотрящим за судами" часів президентства Петра Порошенко.

"Той же Порошенко тримає Ситника в узді компроматом. Згадаймо справу Свинарчука, де "стрілки перевели" на якихось виконавців, а головні фігуранти вийшли сухими з води. Ситник - чистий кон'юнктурник. Працює в інтересах влади та наближених до влади. Цікаво, а американці знали, що ще до того, як Олександр Грановський подався в біга, Ситник запускав його автомобіль на територію НАБУ та мило розмовляв з Грановським у внутрішньому дворику?" - уточнив Речинський.

Журналіст та політолог Кирило Сазонов підтвердив інформацію про співпрацю Ситника і Коломойського та навів як приклад ситуацію зі звільненням Андрія Богдана і призначенням Андрія Єрмака на посаду керівника Офісу Президента України.

"Наскільки фантастичною не здавалося б інформація про співпрацю Ситника і Коломойського, але це чиста правда. Андрій Богдан був і залишається довіреною особою та адвокатом Коломойського. Коломойський був дуже незадоволений тим, що Зеленський призначив Єрмака замість Богдана. І, о диво! Щойно Єрмак очолив ОП, по ньому відразу ж почало працювати НАБУ. Згадаймо "плівки Лероса". чи потрібно нагадувати, що за Гео Леросом стоїть Андрій Богдан? Але коли зірка ефірів, агент НАБУ Євген Шевченко звинуватив Єрмака в зриві операції щодо "вагнерівців", все стало зрозуміло. Зв'язка Коломойський - Богдан - Ситник вже не здається такою дивовижною. Не виключено, що агент Шевченко взагалі говорив прямими цитатами Коломойського", - написав політолог.

Сазонов вважає, що директор НАБУ майже відкрито працює на олігарха за двома напрямками - справа Приватбанку і розправа над опонентами Коломойського.

"Ситник майже відкрито працює на Коломойського. Цікаві збіги, чи не так? Так вже збіглося, що Ситник і вирішує проблеми Коломойського щодо Приватбанку, і розправляється з його опонентами. Як же пощастило Коломойському з Ситником. Чисте везіння та збіг", - зіронізував Сазонов.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини