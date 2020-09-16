Деркач і Кулик оприлюднили схему зовнішнього управління Офісом генерального прокурора

Народний депутат Андрій Деркач і старший групи прокурорів ГПУ з розслідування економічних злочинів режиму Януковича в 2016-2019 рр. Костянтин Кулик на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" опублікували дані, яким чином здійснювався контроль над Офісом генпрокурора та освоювалися гроші українських і американських платників податків.

За словами Кулика, Генпрокуратурі була нав’язана так звана реформа оптимізації та переатестації її співробітників, яку активно почали реалізовувати при Руслані Рябошапка. Виконавцем програми переатестації стала Міжнародна організація розвитку права в Україні (IDLO).

"Ключове завдання – оттестировать ГПУ так, щоб в керівництві залишилися тільки потрібні їм люди. Дикість підходу наших реформаторів, мабуть, злякалися навіть саму їдло, успішно пройшла освоєння коштів в Афганістані. Тому IDLO будучи найнятої на поспіль реформування, особисто реформою не займалася. А віддала на субпідряд. За гроші міжнародної технічної допомоги Україні, IDLO уклала договір з ТОВ "Сайметрікс-Україна", – повідомив Кулик.

За даними Кулика, сума фінансування проект реформування органів прокуратури – 7 млн 380 тис. доларів США. При цьому реформою генпрокуратури займалася компанія, яка сьогодні продає банани на базарі у Київській області.

"Як тільки тести були проведені, генпрокурор Рябошапка знищив всю документацію, а кампанія змінила власника з основним видом діяльності: "Роздрібна торгівля поза магазинами". Торгівля у наметах і на базарі. 7 лютого 2020 року дорученням Офісу генерального прокурора, було знищено 449 кг матеріалів атестації прокурорів і слідчих Генеральної прокуратури", – сказав Кулик.

За його словами, є всі підстави вважати компанію ТОВ "Сайметрікс-Україна" фірмою, створеною під єдине завдання, яка на практиці використовувалася як інструмент для виведення коштів матеріально-технічної допомоги США.

"Тести проходили "потрібні" люди. Всі, хто до когорти лояльних до західних партнерів не входив, а також ті, хто не був вхожий у схеми – йшли на тест за загальним принципом. І природно тест не проходили, тому що він складений так, що людині зі здоровою логікою пройти неможливо. Таким чином, ззовні розвалювали Генеральну прокуратуру", – заявив Кулик.

Андрій Деркач наголосив, що все сказане Куликом вже давно перестало здаватися "теорією змови".

"Хочу звернути вашу увагу, що на днях у мережу потрапив лист директора департаменту з правоохоронних питань посольства США Стефані Холмс Генеральному прокурору Ірині Венедиктової, в якому вона надає список "незалежних у лапках експертів", які увійдуть до кадрової комісії з відбору українських прокурорів, а також нагадує про вказівки тимчасово повіреної у справах США в Україні Христини Квін, беззаперечно дотримуватися прописаного за океаном сценарію так званої реформи органів прокуратури України", – зазначив Деркач.

За словами нардепа, з цієї історії два висновки: перше – зовнішнє управління повністю руйнує правоохоронну систему України; друге – частина досвідчених та кваліфікованих фахівців, які працювали на Україну, а не на заокеанських господарів, були викинуті з професії.

"У зв’язку з цим ми передаємо до правоохоронних органів наявні у нас документи, а незаконно звільненим слідчим прокурорам пропонуємо захистити у суді своє право служити народу України, використовуючи наявні у нас матеріали", – підсумував Деркач.





Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини