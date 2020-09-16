Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину

Тарифи на газ та електроенергію в Україні можна знизити на третину, якщо усунути корупційні схеми. Про це заявив сьогодні на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" народний депутат Андрій Деркач.

За його словами, існує дві схеми, які використовуються ще з часів президентства Порошенко. Перша – вугілля.

"Всі пам’ятають схеми поставок вугілля "Роттердам +", "вугілля з ПАР" або "Пенсільванське вугілля". Всі ці схеми не більше ніж рекламна акція для завищення цін на вугілля, а у подальшому і підстава для підняття тарифів для українців. Але суть схеми дещо в іншому. Поставки вугілля йшли з ОРДЛО через Російські фірми-прокладки. Не з Роттердама, не із США. А з ОРДЛО! Кошти виводилися на офшорні компанії у Польщі, Британії, у Прибалтиці та на Кіпрі", – зазначив Деркач.

Всі схеми були побудовані Кононенком на користь Порошенка, заявив він.

"Згідно з вантажними митними деклараціями (ВМД) "відправником/експортером" була фірма з Російської Федерації. "Отримувачем" була ТЕЦ в Україні. А ось "особою, відповідальною за фінансове врегулювання" – виступали фірми-прокладки в Україні або нерезидент. Згідно з наявними даними, так звана "маржа" у середньому становить близько 18-25 доларів з тонни вугілля, за обсягу поставки на адресу вищевказаних ТЕЦ у розмірі 1 млн 400 тис. тонн в рік. Таким чином "тіньова прибутковість" від вищевказаних схем становила близько 30 млн. доларів на рік", – повідомив Деркач.

У свою чергу, наголосив нардеп, завищення вартості вугілля для ТЕЦ давало можливість завищити споживчий тариф для населення на кінцеву продукцію тих же ТЕЦ – тепло і електроенергію.

"І ці гроші платять прості українці. Всі ці факти викладені у заяві Віталія Михайлюка, який працював на Шкрібляка. Цю заяву він направив ще у травні 2020 року до Офісу Генпрокурора, у результаті чого були зареєстровано кримінальні справи №42020000000000984 та №42020000000000985 за ч.2 ст.209 та ч.5 ст.191 КК України", – сказав Деркач.

Друга схема, зазначив нардеп, крадіжки на газі, в якому брала участь компанія "Бурісма".

Він нагадав, що цими фактами продовжує займатися депутатське об'єднання "Тарифи мінус 25% СТОП корупції". Від імені об’єднання він звернувся до мерів міст та керівництва держави.

"Звертаємося до мерів і депутатів Сум, Черкас, Чернігова та Києва з пропозицією негайно повернути у комунальну власність ТЕЦ, що знаходяться в оренді за безцінь, які загрузли у корупції, та навести лад у тарифах, знизивши їх на 25% вже до початку опалювального сезону. Цифри у платіжках людей мають бути зменшені! Грабувати народ України недозволено ані сивочолий гетьманам, ані їхнім заокеанським господарям", – підсумував Деркач.

19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" оприлюднив аудіозаписи, на яких голоси, схожі на голоси експрезидента України Петра Порошенка та ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена, обговорюють підвищення тарифів замість 75 на 100%.

"Петро Олексійович зізнається Байдену, що підвищив тарифи для українців, увага, не на 75%, як просив МВФ, а на цілих 100%. "Вже на 100% підвищив тарифи, дайте ярд, будь ласка!" Заради мільярда собі Порошенко готовий роздягнути українців догола, ще й заробити на тарифах. До речі, тарифи справді підвищилися удвічі", – заявив Деркач.

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