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16 вересня 2020, середа, 15:00 175
Транспорт 2020-09-16T15:45:02+03:00
Українські Новини
В аеропорту Дніпра держава почала будувати ЗПС, а Ярославський – термінали

В аеропорту Дніпра держава почала будувати ЗПС, а Ярославський – термінали

Сергій Паламаренко
Дніпропетровська ОДА, DCH Group, Олександр Ярославський, Аеропорт Дніпра, Олександр Бондаренко, НС Дніпро
Стартували роботи з будівництва ЗПС та терміналу. Фото: dch.ua
Стартували роботи з будівництва ЗПС та терміналу. Фото: dch.ua

З початком робіт з будівництва злітно-посадкової смуги (ЗПС) в міжнародному аеропорту "Дніпро" компанія "НС Дніпро", що входить до групи DCH приватного інвестора Олександра Ярославського, починає будівництво нового аеровокзального комплексу.

Про це сьогодні, 16 вересня, офіційно було заявлено на прес-конференції.

"Сталася, дійсно, історична для області подія - почалося будівництво аеропорту. Він буде сучасним, безпечним і технологічним. Таке завдання поставив Президент України Володимир Зеленський. Ми починаємо будівництво злітно-посадкової смуги - перша частина будівельних робіт, а наш інвестор, компанія DCH, - будівництво нового терміналу. Як ми й планували, роботи починаються синхронно", - повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко. - Сучасний аеропорт - мрія мешканців та одночасно першочергова необхідність для регіону, який жадає стрімкого розвитку".

Як відомо, в рамках проекту державно-приватного партнерства держава будує злітно-посадкову смугу, що належить їй та входить до складу стратегічної інфраструктури країни, а приватний інвестор - група DCH відомого бізнесмена Олександра Ярославського - комплекс терміналів.

"Я бачу реальну підтримку держави, вдячний, що сформована гарна команда для реалізації цього проекту, - сказав на прес-конференції генеральний директор міжнародного аеропорту "Харків", керівник проектної групи будівництва нового аеропорту в Дніпрі Володимир Васильченко. - Ми будемо використовувати досвід Харкова, коли можна вводити в експлуатацію окремі готові об'єкти. У цьому випадку з'являється шанс прискорити запуск експлуатації нового аеропорту".

Напередодні старт робіт з будівництва злітно-посадкової смуги та нового термінального комплексу анонсував у своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій: "Починаємо роботи з будівництва нового аеродромного комплексу в аеропорту Дніпра. Сьогодні укладено договір, за яким вже завтра стартують підготовчі роботи, - повідомив міністр. - Оголошено тендер на відбір генпідрядника будівництва аеродрому. А приватний інвестор "НС Дніпро" (входить до групи DCH Ярославського) починає будувати новий пасажирський та VIP-термінали".

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