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  • Зеленський планує посилитися на Одещині за допомогою Степанова, — Постернак
16 вересня 2020, середа, 15:06 380
Політика 2020-09-16T15:30:21+03:00
Українські Новини
Зеленський планує посилитися на Одещині за допомогою Степанова, — Постернак

Зеленський планує посилитися на Одещині за допомогою Степанова, — Постернак

Валерия Драгомирова
Зеленський. Фото: Офіс президента України
Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент Зеленський хоче посилити команду "Слуги народу" в регіонах, в Одеській області, для цього він планує використовувати фігуру міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив політичний експерт Олег Постернак.

"Щойно у себе на Фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов опублікував інформацію про те, що планує йти в Одеську облраду від "Слуги народу". Це означає, що Україна вже повністю увійшла у виборчий процес і президенту Зеленському необхідні ресурси, якими він зможе підсилити СН в регіонах. Для Зе-команди на Одещині - Степанов найкраща кандидатура", - зазначає експерт.


На його думку, нинішній глава МОЗу на цю роль підходить оразу з кількох причин: у нього висока впізнаваність, немає гучних скандалів і найголовніше - він знає регіон і має в ньому вплив, оскільки не просто довго там працював, а очолював його на позиції глави ОДА.

"Не використовувати цей ресурс - було б помилкою з боку Зеленського і ОП. З огляду на те, що справи в регіонах у Слуги зараз не дуже, президент зараз буде максимально посилювати позиції в областях за рахунок перевірених і медійних особистостей. Почали зі Степанова. І швидше за все, про цю рокіровку самого главу МОЗ особливо не питали", - підсумував Пастернак.

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