Зеленський планує посилитися на Одещині за допомогою Степанова, — Постернак

Президент Зеленський хоче посилити команду "Слуги народу" в регіонах, в Одеській області, для цього він планує використовувати фігуру міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив політичний експерт Олег Постернак.

"Щойно у себе на Фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов опублікував інформацію про те, що планує йти в Одеську облраду від "Слуги народу". Це означає, що Україна вже повністю увійшла у виборчий процес і президенту Зеленському необхідні ресурси, якими він зможе підсилити СН в регіонах. Для Зе-команди на Одещині - Степанов найкраща кандидатура", - зазначає експерт.



На його думку, нинішній глава МОЗу на цю роль підходить оразу з кількох причин: у нього висока впізнаваність, немає гучних скандалів і найголовніше - він знає регіон і має в ньому вплив, оскільки не просто довго там працював, а очолював його на позиції глави ОДА.



"Не використовувати цей ресурс - було б помилкою з боку Зеленського і ОП. З огляду на те, що справи в регіонах у Слуги зараз не дуже, президент зараз буде максимально посилювати позиції в областях за рахунок перевірених і медійних особистостей. Почали зі Степанова. І швидше за все, про цю рокіровку самого главу МОЗ особливо не питали", - підсумував Пастернак.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини