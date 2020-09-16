Людина Злочевського дала свідчення: Бурісма вивела на Байдена 3,4 млн доларів, вкрадених у українців

Свідки - іноземні громадяни підтвердили, що "Бурісма" вивела на Байдена 3,4 млн доларів як оплату за консультаційні послуги. Про це повідомив Костянтин Кулик, старший групи прокурорів ГПУ з розслідування економічних злочинів режиму Януковича в 2016-2019 рр., на спільній пресконференції з народним депутатом Андрієм Деркачем в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Він опублікував відеозапис двох свідків - іноземних громадян, які безпосередньо займалися відмиванням вкрадених Злочевським в українців мільйонів доларів з подальшим виведенням їх на рахунки фірми Байденів.

"У період з листопада 2014 по жовтень 2015 були перераховані вкрадені в українців гроші, які знаходилися на рахунку компанії "ВURISMA HOLDINGS LTD" у латвійському AS "PrivatBank" на рахунок компанії "ROSEMONT SENECA BОНАІ LLC" у банку "Мorgan STANLEY" - переважно платежами по 83 333 долари США на загальну суму 3,4 мільйона доларів США за консультаційні послуги. Це компанія, згідно з переданою нам свідками випискою, - тісно пов’язана з Байденом. Це плата тільки за політичний "дах", яку Злочевського надавав Байден", - зазначив Кулик.

Крім відео експрокурор оприлюднив заяву одного з Свідків до правоохоронних органів України, в якій викладені дані факти.

"Інформація про належність тієї чи іншої суми грошей конкретному бізнесменові, який замовив таку послугу легалізації, у тому числі Миколи Злочевського, знаходиться на ноутбуці, який свідок передає правоохоронцям", - наголосив Кулик.

За його словами, це тільки частина виплат за невеликий період часу, надана документально та тільки цими свідками.

"Хочу відзначити, що всі ці факти також підтверджені звітами фінмоніторингу Латвії, Кіпру та України, які були в розпорядженні слідства та розміщені на сайті NABU-Leaks. Дивно, що ці факти є у фінмоніторніга Мінфіну США - OFAC, але за ними не приймається рішення про передачу даних для подальшого розслідування уповноваженими органами", - підсумував Кулик.

У свою чергу, Андрій Деркач нагадав про виграний минулого тижня суді у "Бурісми".

"До речі, якщо "Бурісма" знову захоче відбілити Байдена у суді, хочу повідомити, що вже одну судову справу у частині виплат від Бурісми Байдену я виграв минулого тижня. До речі, адвокати "Бурісми", намагаючись відбілити Байдена, не заперечували сам факт оплат. Їх бентежили тільки зазначені розміри виплат Байдену. Цей факт відзначений і у рішенні суду", - підсумував Деркач.

9 жовтня 2019 року на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" народний депутат Андрій Деркач заявив, посилаючись на матеріали розслідування в рамках низки кримінальних проваджень, що колишній віце-президент США Джо Байден отримав $900 тис. за лобістську діяльність від нафтогазової компанії "Burisma Group".

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