підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Людина Злочевського дала свідчення: Бурісма вивела на Байдена 3,4 млн доларів, вкрадених у українців
16 вересня 2020, середа, 14:15 365 Відео
Політика 2020-09-16T14:45:01+03:00
Українські Новини
Людина Злочевського дала свідчення: Бурісма вивела на Байдена 3,4 млн доларів, вкрадених у українців

Людина Злочевського дала свідчення: Бурісма вивела на Байдена 3,4 млн доларів, вкрадених у українців

Сергій Паламаренко
Деркач, Байден, Кулик, Burisma, Янукович
Бурісма. Фото: inventure.com.ua
Бурісма. Фото: inventure.com.ua

Свідки - іноземні громадяни підтвердили, що "Бурісма" вивела на Байдена 3,4 млн доларів як оплату за консультаційні послуги. Про це повідомив Костянтин Кулик, старший групи прокурорів ГПУ з розслідування економічних злочинів режиму Януковича в 2016-2019 рр., на спільній пресконференції з народним депутатом Андрієм Деркачем в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Він опублікував відеозапис двох свідків - іноземних громадян, які безпосередньо займалися відмиванням вкрадених Злочевським в українців мільйонів доларів з подальшим виведенням їх на рахунки фірми Байденів.

"У період з листопада 2014 по жовтень 2015 були перераховані вкрадені в українців гроші, які знаходилися на рахунку компанії "ВURISMA HOLDINGS LTD" у латвійському AS "PrivatBank" на рахунок компанії "ROSEMONT SENECA BОНАІ LLC" у банку "Мorgan STANLEY" - переважно платежами по 83 333 долари США на загальну суму 3,4 мільйона доларів США за консультаційні послуги. Це компанія, згідно з переданою нам свідками випискою, - тісно пов’язана з Байденом. Це плата тільки за політичний "дах", яку Злочевського надавав Байден", - зазначив Кулик.

Крім відео експрокурор оприлюднив заяву одного з Свідків до правоохоронних органів України, в якій викладені дані факти.

"Інформація про належність тієї чи іншої суми грошей конкретному бізнесменові, який замовив таку послугу легалізації, у тому числі Миколи Злочевського, знаходиться на ноутбуці, який свідок передає правоохоронцям", - наголосив Кулик.

За його словами, це тільки частина виплат за невеликий період часу, надана документально та тільки цими свідками.

"Хочу відзначити, що всі ці факти також підтверджені звітами фінмоніторингу Латвії, Кіпру та України, які були в розпорядженні слідства та розміщені на сайті NABU-Leaks. Дивно, що ці факти є у фінмоніторніга Мінфіну США - OFAC, але за ними не приймається рішення про передачу даних для подальшого розслідування уповноваженими органами", - підсумував Кулик.

У свою чергу, Андрій Деркач нагадав про виграний минулого тижня суді у "Бурісми".

"До речі, якщо "Бурісма" знову захоче відбілити Байдена у суді, хочу повідомити, що вже одну судову справу у частині виплат від Бурісми Байдену я виграв минулого тижня. До речі, адвокати "Бурісми", намагаючись відбілити Байдена, не заперечували сам факт оплат. Їх бентежили тільки зазначені розміри виплат Байдену. Цей факт відзначений і у рішенні суду", - підсумував Деркач.

9 жовтня 2019 року на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" народний депутат Андрій Деркач заявив, посилаючись на матеріали розслідування в рамках низки кримінальних проваджень, що колишній віце-президент США Джо Байден отримав $900 тис. за лобістську діяльність від нафтогазової компанії "Burisma Group".

Більше новин про: Деркач Байден Кулик Burisma Янукович

Байден пообіцяв повернути співпрацю з ВООЗ, якщо п...
"Наш край" Сумщини на чолі з Деркачем візьме участ...
Перші два роки у команди Януковича не було системн...
Суд зняв арешт з 2 позашляховиків і 3 квартир експ...
У столиці сумний рекорд за кількістю смертей від коронавірусу. Нових хворих - 356
Більш як половина українців не задоволені діяльністю Зеленського
Новини
Зеленський планує підсилитися на Одещині за допомогою Степанова, — Постернак 15:06
В аеропорту Дніпра держава почала будувати ЗПС, а Ярославський – термінали 15:00
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
"Фармак" облаштував інноваційну аудиторію Національного фармацевтичного університету 14:40
Меморіальна дошка журналісту Георгію Гонгадзе. Фото: НСЖУ
У Києві відкрили меморіальну дошку Георгію Гонгадзе 14:33 Фото
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
В аеропорту Дніпра держава почала будувати ЗПС, а Ярославський – термінали 15:00
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука" 20:18
Незважаючи на коронакризу, іноземні інвестори зберігають інтерес до ОВДП, — ICU 16:22
більше новин
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Долар пробив позначку в 28 гривень. Офіційний курс на вівторок 16:16
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6% 09:30 Інфографіка
В Україні з січня можуть встановити прожитковий мінімум 2,2 тис. гривень, мінімальну зарплату - 6 тис. гривень 10:38
Дітей не брати, голосувати своєю ручкою: Кабмін затвердив "коронавірусні" правила на місцевих виборах 15:47
більше новин
Список "Голосу" на виборах до Київради очолив Максим Нефьодов
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok