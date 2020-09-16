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16 вересня 2020, середа, 13:14 146
Суспільство 2020-09-16T14:30:03+03:00
Українські Новини
Партія "За майбутнє" опинилася серед лідерів електоральних уподобань Західної України

Партія "За майбутнє" опинилася серед лідерів електоральних уподобань Західної України

Сергій Паламаренко
Рейтинг, Ігор Палиця, За майбутнє
Ігор Палиця. Фото: zamajbutne.com.ua
Ігор Палиця. Фото: zamajbutne.com.ua

Політична партія "За майбутнє", створена лише в травні цього року, уже здобула електоральне лідерство в кількох західних регіонах України.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10–14 вересня.

Згідно з ним, політсила "За майбутнє" стала абсолютним фаворитом на Волині. На виборах до обласної ради серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором, партію готові підтримати 37,8% виборців. У партії "Слуга народу", яка йде другою, – лише 12% підтримки.

30,4% опитаних точно проголосують за партію на виборах до місцевої ради.

Серед кандидатів у мери Луцька перше місце посідає Ігор Поліщук із результатом 39,5%, який теж представляє політсилу в регіоні.

На виборах до Івано-Франківської обласної ради політичну силу готовий підтримати кожен п'ятий виборець – 19,2% від загальної кількості виборців. Це другий показник в області.

Нагадаємо, політична партія "За майбутнє" була створена 20 травня 2020 року. Лідером політсили є чинний народний депутат Ігор Палиця.

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