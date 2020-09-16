Агрострахування - один з базових інструментів державної підтримки фермерів практично у всіх країнах світу, - Лапа

Низьких ставок за кредитами недостатньо для підтримки сільгоспвиробників, постраждалих від посухи. Доступні кредити необхідно впроваджувати разом з ефективною програмою агрострахування. Про це заявив експерт, радник зі стратегічного планування президента Ukrainian Agribusiness Club Володимир Лапа.

Нагадаємо, 12 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що програму "Доступні кредити 5-7-9%" планується розширити на фермерів, які постраждали від посухи.

"Ми позитивно ставимося до цієї ініціативи. Зрозуміло, для тих, хто постраждав від посухи, правильно було б зробити ставку кредитування нуль, тому що люди втратили врожай... Однак все одно витрати доведеться понести додатково, наприклад, орендну плату. Тому розширення цієї програми – це одна частина підтримки, яка, на мою думку, була б абсолютно правильною в цій ситуації", - сказав Володимир Лапа.

Він додав, що аграрії понесли витрати під час сівби озимини та весняного обробітку, проте через посуху втратили врожай і не отримують доходи, відповідно не зможуть виплачувати кредити з будь-якою ставкою.

"Це означає, що компенсації кредитної ставки або поширення програми в даному випадку вже недостатньо. Мова має йти про запровадження ефективних програма сільськогосподарського страхування в Україні. Щоб аграрії не просто отримували безкоштовний кредит, який все рівно немає з чого віддавати через відсутність доходів, а щоб аграрії могли відшкодовувати втрати за рахунок страхування у випадку втрати посівів", - наголосив експерт.

Володимир Лапа додав, що агрострахування є одним з базових інструментів державної підтримки фермерів практично у всіх країнах світу. Такі програми діють на державному рівні та на практиці ефективні, коли відшкодування страхового платежу становить від 50% до 78-80%.

"Нам хочеться вірити, що відповідний законопроєкт буде зареєстрований у Верховній Раді найближчим часом, і я думаю, що всі без перебільшення асоціації сільгоспвиробників підтримують цю ініціативу. Зважаючи на масштаби проблем в поточному році, було би правильно розпочати роботу таких програм вже наступного року", - повідомив Володимир Лапа.

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