"Вибори почалися". На Харківщині заблоковане мовлення радіохвилі "Центр"

Зранку 16 вересня у Краснограді Харківської області зірвано мовлення радіокомпанії "Центр". Про це Національну спілку журналістів України поінформував директор Андрій Копитько, повідомляє голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Вранці 16 вересня 2020 року колектив радіостанції "Центр" виявив, що приміщення, де знаходяться передавач, студія та робочі місця, закриті на навісні замки та опечатані. Через це працівники та керівництво ТРК не можуть потрапити до офісу. Це призвело до того, що ранковий ефір зірвано, слухачі на радіохвилі можуть слухати "пустот".

"Можна так сказати - вибори почалися", - зазначає директор ТРК "Центр" Андрій Копитько.

У коментарі НСЖУ Андрій Копитько зазначає, що колектив уже неодноразово чув погрози від місцевих чиновників:

- Нам погрожували. Казали, що будуть проблеми, якщо не будемо клеїти передвиборчі борди, виготовляти макети, - говорить директор ТРК, яка крім радіомовлення, друкує газету, веде мовлення в інтернеті та надає різноманітні рекламні послуги.

Приміщення ТРК належать Красноградській районній раді, чиє керівництво і наказало опечатати кабінети.

На місці інциденту уже працюють працівники Національної поліції, які фіксують свідчення керівництва ТРК "Центр".

У Національній спілці журналістів України засуджують брутальне блокування роботи регіонального медіа та закликають до оперативних дій з відновлення мовлення.

- Можливі конфліктні ситуації чиновники мають вирішувати у цивілізований спосіб, - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. - Те, що місцеві посадовці бояться результатів виборів, не є виправданням до цензури та "зачистки" від неслухняних медіа. Закликаємо до негайного припинення блокування роботи.

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