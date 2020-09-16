Труханов вирішив повернути в Одесу проспект Маршала Жукова

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив про те, що вирішив повернути в Одесу проспект Маршала Жукова і вулицю 25-ї Чапаєвської Дивізії, інформує портал timer-odessa.net.

Про це він повідомив на початку 45-й сесії Одеської міськради 16 вересня.

"Я підписав розпорядження про скликання громадських слухань щодо питань про повернення деяких об'єктах топоніміки в місті колишніх назв", - розповів мер.

Після цього в залі пролунали обурені голоси: виявляється, в мерію проникли активісти-радикали.

"Ніхто не позбавляв голосу міста-героя Одесу", - заявив їм мер.

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