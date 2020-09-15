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15 вересня 2020, вівторок, 14:59 128
Президент 2020-09-15T15:30:02+03:00
Українські Новини
Telegram-канали просувають ідею про призначення Єрмака віце-президентом. Експерти вважають, що за цим стоїть О

Telegram-канали просувають ідею про призначення Єрмака віце-президентом. Експерти вважають, що за цим стоїть Офіс Президента

Ірина Дорофейчук
Олександр Харебін, Андрій Єрмак, Офіс Президента України
Олександр Харебін. Фото: Facebook
Олександр Харебін. Фото: Facebook

Соціальні мережі і, зокрема, Telegram-канали активно просувають ідею про те, що керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака потрібно наділити функціями та повноваженнями віце-президента. Тобто він, а не голова парламенту, зможе замінити Володимира Зеленського в разі його відставки.

Про це повідомив в соцмережі Facebook колишній експерт команди Зеленського Олександр Харебін, передає TK Media.

Він звернув увагу на публікації, які пропонують одночасно з місцевими виборами провести референдум щодо змін до Конституції та запровадження посади віце-президента. Подається це під приводом, що зараз у Єрмака, який веде переговори з Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки, немає прописаних в Конституції повноважень і він нібито не несе ніякої відповідальності за свої дії.

За словами Харебіна, подібна медіакампанія - це "класична маніпуляція від професіоналів початкового рівня".

"Вушка замовника публікації та концепції переформатування владної вертикалі стирчать зовсім в іншому абзаці: змінити Конституцію і зробити главу Офісу Президента, якого призначають, виконуючим обов'язки в разі відставки обраного Президента. Замінивши в тексті Конституції України повноваження обраного голови Верховної Ради на невиборного, але керованого й контрольованого чиновника", - звернув увагу експерт.

На думку Олександра Харебіна, подібні "пробні ініціативи", спроби поєднати місцеві вибори з опитуваннями та переписати демократичні норми на користь автократичних "дуже скоро покажуть місце і роль парламенту в майбутньому України".

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