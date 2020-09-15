Депутатська група "Довіра" закликає провести вакцинацію соціальних працівників по всій Україні

Депутатська група "Довіра" направила звернення до Кабінету міністрів із проханням провести вакцинацію соціальних працівників в областях.

Про це під час виступу у парламенті заявив голова депутатської групи, народний депутат Олег Кулініч, передає прес-служба групи.

"До депутатської групи "Довіра" постійно надходять звернення з різних областей з проханням вжити заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань і провести вакцинацію серед соціальних працівників по всій території України. Тому хочу закликати прем’єр-міністра України взяти це питання під особистий контроль, а також дати доручення профільному міністерству терміново вжити необхідних заходів! Адже сезон захворюваності на грип та ГРВІ вже розпочався!", - зазначив Олег Кулініч.

Зі слів голови депутатської групи "Довіра", соціальні працівники є особливо вразливими до інфекційних та простудних хвороб, адже безпосередньо спілкуються з великою кількістю людей різних вікових та соціальних груп.

"Саме соціальні працівники, особливо в умовах карантину, дбають про те, щоб літні люди, особи з інвалідністю та інші вразливі верстви населення отримували необхідні соціальні послуги. Тому вони, як і медики, в цих складних умовах теж знаходяться на передовій!", - вважає депутат.

Зі слів Олега Кулініча, готовність соціальних працівників виконувати свою роботу у період сезонних захворювань та карантину залежить тільки від їх здоров’я, тому завдання держави – їх захистити.

"А найефективнішим методом профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань, за інформацією МОЗу, є вакцинація", - констатує голова депутатської групи "Довіра".

За інформацією Держстату, кількість працівників, що надають соціальну допомогу, в Україні складає 825 тис. осіб.

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