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15 вересня 2020, вівторок, 12:53 12
Політика 2020-09-15T14:00:03+03:00
Українські Новини
Депутатська група "Довіра" закликає провести вакцинацію соціальних працівників по всій Україні

Депутатська група "Довіра" закликає провести вакцинацію соціальних працівників по всій Україні

Марина Иванова

Депутатська група "Довіра" направила звернення до Кабінету міністрів із проханням провести вакцинацію соціальних працівників в областях.

Про це під час виступу у парламенті заявив голова депутатської групи, народний депутат Олег Кулініч, передає прес-служба групи.

"До депутатської групи "Довіра" постійно надходять звернення з різних областей з проханням вжити заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань і провести вакцинацію серед соціальних працівників по всій території України. Тому хочу закликати прем’єр-міністра України взяти це питання під особистий контроль, а також дати доручення профільному міністерству терміново вжити необхідних заходів! Адже сезон захворюваності на грип та ГРВІ вже розпочався!", - зазначив Олег Кулініч.

Зі слів голови депутатської групи "Довіра", соціальні працівники є особливо вразливими до інфекційних та простудних хвороб, адже  безпосередньо спілкуються з великою кількістю людей різних вікових та соціальних груп.

"Саме соціальні працівники, особливо в умовах карантину, дбають про те, щоб літні люди, особи з інвалідністю та інші вразливі верстви населення отримували необхідні соціальні послуги. Тому вони, як і медики, в цих складних умовах теж знаходяться на передовій!", - вважає депутат.

Зі слів Олега Кулініча, готовність соціальних працівників виконувати свою роботу у період сезонних захворювань та карантину залежить тільки від їх здоров’я, тому завдання держави – їх захистити.

"А найефективнішим методом профілактики грипу та гострих респіраторних захворювань, за інформацією МОЗу, є вакцинація", - констатує голова депутатської групи "Довіра".

За інформацією Держстату, кількість працівників, що надають соціальну допомогу, в Україні складає 825 тис. осіб.

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