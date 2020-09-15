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15 вересня 2020, вівторок, 11:17 5
ЗМІ 2020-09-15T11:30:02+03:00
Українські Новини
16 вересня - відкриття меморіальної дошки Георгію Гонгадзе

16 вересня - відкриття меморіальної дошки Георгію Гонгадзе

Ірина Дорофейчук
Гонгадзе, НСЖУ, Журналіст, Меморіальна дошка, Томіленко
Меморіальна дошка Георгію Гонгадзе. Фото: НСЖУ
Меморіальна дошка Георгію Гонгадзе. Фото: НСЖУ

На фасаді Національної спілки журналістів України встановлять меморіальну дошку Герою України, засновнику "Української правди" Георгію Гонгадзе. Урочисте відкриття  відбудеться 16 вересня о 12.00 за адресою: вул. Хрещатик 27а.

Цього дня минає 20 років із дня зникнення та убивства журналіста.

Виготовлення дошки ініціювала Київська міська рада, виконавець - Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації.

Автор меморіальної дошки - скульптор Василь Маркуш; робота погоджена з родиною журналіста, зокрема, із Мирославою Гонгадзе.

Спікери заходу:

Валентин Мондриївський, заступник голови Київської міської державної адміністрації ;

Валентина Теличенко, правозахисниця, представниця родини Гонгадзе;

Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України;

Севгіль Мусаєва, головна редакторка видання "Українська правда";

Вахтанг Кіпіані, журналіст, багаторічний редактор "Історичної правди", перший переможець премії імені Георгія Гонгадзе,

Олександр Никоряк, директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА

Акредитація ЗМІ на захід за адресою: spilka@nsju.org

Тел. для довідок: (044) 2345209.

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