16 вересня - відкриття меморіальної дошки Георгію Гонгадзе

На фасаді Національної спілки журналістів України встановлять меморіальну дошку Герою України, засновнику "Української правди" Георгію Гонгадзе. Урочисте відкриття відбудеться 16 вересня о 12.00 за адресою: вул. Хрещатик 27а. Цього дня минає 20 років із дня зникнення та убивства журналіста. Виготовлення дошки ініціювала Київська міська рада, виконавець - Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації. Автор меморіальної дошки - скульптор Василь Маркуш; робота погоджена з родиною журналіста, зокрема, із Мирославою Гонгадзе. Спікери заходу: Валентин Мондриївський, заступник голови Київської міської державної адміністрації ; Валентина Теличенко, правозахисниця, представниця родини Гонгадзе; Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України; Севгіль Мусаєва, головна редакторка видання "Українська правда"; Вахтанг Кіпіані, журналіст, багаторічний редактор "Історичної правди", перший переможець премії імені Георгія Гонгадзе, Олександр Никоряк, директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Акредитація ЗМІ на захід за адресою: spilka@nsju.org Тел. для довідок: (044) 2345209.