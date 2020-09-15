У Києві на Андріївському узвозі вдруге пройшов "Булгаков-FEST"

В умовах і з урахуванням усіх карантинних обмежень фонд Владислава Трубіцина "Культурні новації" разом з Домом-музеєм Міхаїла Булгакова провели 13 вересня щорічний фестиваль міської культури "Булгаков-FEST" в урізаному форматі та з онлайн-трансляцією.

"На жаль, цьогоріч не можливо було планувати і проводити масштабний фестиваль міської культури, як це було торік, з явкою біля 50 тис.осіб. Утім, ми встигли зробити принаймні урізану версію фесту саме у переддень переходу Києва у "помаранчеву" зону. Сподіваюся, наступного року ми зробимо щеплення міської культури, яке спричинить масовий культурний імунітет на подальші роки", - сказав Владислав Трубіцин.

Під час заходу гостям було презентовано новий дизайн-код та інтерактивну платформу Музею, які на волонтерських засадах розробили Lliwell та Seventeam. Тепер у глобальній мережі Музей виглядає модерново і стильно, укріплюючи реноме свого колишнього видатного господаря - Міхаїла Афанасійовича.

Близько години зачаровувала гостей своїм співом моноопери Франсіса Пуленка за драмою Жана Кокто Заслужена артистка України Олена Гончарук. Її модерн-опера "Людський голос" сколихнула усіх присутніх, розповівши сумну історію телефонної розмови Її та Його. Новий, сучасний манер виконання, як і весь репертуар вечора, розривав шаблони і не лишав місця для стереотипного сприйняття.

Завершив вечір виступ музичного колективу "Нумер 482", який підняв хвилю національної гордості за власну країну, її культуру і потенціал, за кожного з нас, хто робить сьогоднішній день кращим.

Спілкування в колі друзів затяглося далеко за північ, і ще довго узвозом лунали тости почесті на адресу Міхаїла Булгакова, його безсмертних творів та славетного Києва, що несе в собі вікову традицію та культурний код нації.

Нагадаємо, уперше фестиваль міської культури "Булгаков-FEST" відбувся 13-14 вересня 2019 року за сприяння фонду Владислава Трубіцина "Культурні новації" та Дому-Музею Міхаїла Булгакова.

Протягом двох днів фестиваль відвідало близько 50 тисяч осіб. Завершився він великим гала-концертом за участі музичних колективів "Ліловий", "Лама" та "Танок на майдані Конго" (ТНМК).

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