В Київській організації "ЄС" повідомили, що виключили зі списків виявлених "людей Федорука"

Напередодні офіційного висунення кандидатів до місцевих рад опоненти партії “Європейська Солідарність” намагаються “проштовхнути” своїх людей до списків “ЄС”. Керівництво Київської територіальної організації “Європейської Солідарності” виявило та зупинило усі спроби чиновників пролобіювати включення своїх ставлеників до списків нашої партії.

Про це йде мова на офіційній сторінці партії “Європейська Солідарність”.

“У цих спробах не стало виключенням і місто Буча Київської області. Діючий Бучанський міський голова Анатолій Федорук, заручившись підтримкою партій “Слуга народу”, “Опозиційна платформа – За життя”, “Сила і честь”, “За майбутнє” та інших політичних сил, які мають ознаки носіїв антиукраїнської ідеології, намагався нав’язати обласному керівництву “Європейської солідарності” наближених до себе осіб. Проти пана Федорука сьогодні об’єднуються всі проукраїнські сили. Київська територіальна організація “Європейської Солідарності” закликає місцеві організації державницьких партій підтримати єдиного кандидата, що дозволить отримати в Бучі перемогу над двадцятирічною епохою корупції та зневаги до участі громади в розвитку міста. Після конференції ми оголосимо список людей, які пройшли відбір і завдяки суспільному визнанню та високому рівню громадської довіри, отримали право висування від “Європейської Солідарності”. При цьому, партію значно посилить виключення з лав місцевої організації тих членів, для яких проросійська орієнтація стала важливіша за державницьку позицію. За останні два десятиліття, побувавши у багатьох партіях, Бучанський міський голова Анатолій Федорук має розуміти, що у лавах “Європейської солідарності” не місце тим, хто засуджував Революцію Гідності, до останнього не виходячи з Партії регіонів”, - йдеться у заяві партії.

“Ми пропонуємо Бучанській громаді об’єднатися навколо кандидатури Катерини Українцевої – волонтера та адвоката, яка стала опорою для багатьох учасників АТО під час бойових дій на Сході України. Катерина Українцева надавала та надає хлопцям моральну та правову підтримку, роками опікується ветеранами, учасниками бойових дій та родинами загиблих. З 2014 року до сьогоднішнього дня постійно їздить на Схід в гарячі точки з метою увіковічнити пам’ять загиблих та підтримати тих, хто воює за Україну. Катерина створила та очолила ОСББ і сприяла створенню ОСББ в багатьох будинках регіону. Війна забрала у Катерини Українцевої рідного брата – з тих пір кожна хвилина її життя присвячена захисту України та її Незалежності”, - зазначається у заяві Київської територіальної організації “Європейської Солідарності”.

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