Київські школи продовжують працювати, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що попри віднесення Києва до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки, школи продовжують працювати у визначеному форматі та за розробленими регламентами.

Про це йдеться на веб-сайті Кличка.

"Багато батьків цікавляться, як працюватимуть столичні школи в зв'язку з тим, що Київ із сьогоднішнього дня віднесений до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки. Школи поки що працюють у визначеному форматі і за розробленими регламентами. У випадку будь-яких змін – усі батьки отримають оперативну інформацію від класних керівників своїх дітей", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що керівники шкіл від початку навчання мають чіткі інструкції, як діяти у випадку спалаху хвороби. Та різні варіанти сценаріїв організації навчального процесу - в залежності від конкретної ситуації, від кількості учнів у класах та загалом у школі.

"На дистанційному навчанні сьогодні 2 школи Оболонського району, як я вже говорив раніше. Там захворювання виявили у вчителів. Також у 56 школах міста на дистанційне навчання перевели 133 класи через захворювання учнів на коронавірус. Загалом серед школярів виявили 179 хворих. Та 97 педагогів, інфікованих COVID-19", - повідомив Віталій Кличко.

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