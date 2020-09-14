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14 вересня 2020, понеділок, 13:16 315
Політика 2020-09-14T14:30:03+03:00
Українські Новини
Нові обласні прокуратури розпочали роботу – представлено керівників

Нові обласні прокуратури розпочали роботу – представлено керівників

Анна Рудык
Ірина Венедиктова. Фото: Офіс генпрокурора
Ірина Венедиктова. Фото: Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та її заступники представляють керівників колективам обласних прокуратур, які розпочали роботу з 11 вересня 2020 року. В оновлених органах працюватимуть прокурори регіональних прокуратур, які успішно пройшли оцінювання за критеріями професійної компетентності, етики та доброчесності.


Ірина Венедіктова заявила, що на новому етапі роботи обласних прокуратур у них надзвичайно відповідальне завдання.

«Прокуратура розвивається - стартувала робота обласних прокуратур. Крім відбору кадрів, ми також розробляли ефективну модель діяльності органів цього рівня. Для цього спільно із нашими міжнародними партнерами провели функціонально-організаційний аналіз їх роботи. Сподіваємось, що очільники налагодять результативну роботу, колективи працюватимуть плідно, а суспільство оцінить їх діяльність. Бо саме підвищення продуктивності органів прокуратури та довіри людей і були метою цих перетворень», - наголосила Ірина Венедіктова.

Генеральний прокурор представила колективу керівника Харківскої обласної прокуратури – Олександра Фільчакова.

Перший заступник Генпрокурора Роман Говда представив колективу нового керівника Житомирської обласної прокуратури – Олександра Білошицького.

Заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко представив колективу нового очільника Закарпатської обласної прокуратури – Дмитра Казака.

Заступник Генерального прокурора Ігор Мустеца представив колективу Хмельницької обласної прокуратури керівника – Олексія Олійника.

Заступник Генерального прокурора Максим Якубовський представив очільника Луганської обласної прокуратури – Миколу Прибігу.

Заступник Генерального прокурора Ігор Мустеца представив керівника Чернівецької обласної прокуратури – Ірину Кравченко.

Заступник Генерального прокурора Максим Якубовський представив керівника Запорізької обласної прокуратури - Віктора Приходька.

Перший заступник Генерального прокурора Роман Говда представив нового очільника Рівненської обласної прокуратури - Андрія Рудницького.

Нагадаємо, атестація прокурорів регіональних прокуратур – це другий етап реформи органів прокуратури. Аналогічний процес пройшли і прокурори Офісу Генерального прокурора. Він складався з тестів на знання законодавства і загальні здібності та співбесіди з кадровою комісією. Наприкінці вересня розпочнеться атестація прокурорів місцевих прокуратур.

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