Київ закупив 200 нових сучасних автобусів, – мер Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що до кінця цього року столиця отримає 200 нових сучасних автобусів. 80 – довжиною 12 метрів та 120 автобусів довжиною майже 19 метрів.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"Ми оновлюємо парк громадського транспорту столиці. Навіть в умовах боротьби з пандемією та кризи, що вона спричинила. До кінця цього року місто отримає 200 нових сучасних автобусів. 80 – довжиною 12 м та 120 автобусів довжиною майже 19 м. Усі автобуси з низьким рівнем підлоги, що відповідає вимогам перевезення маломобільних пасажирів. Поставки відбудуться на умовах лізингу. Першу партію – близько 100 автобусів – ми очікуємо отримати вже в жовтні. Решту – до кінця року", – сказав Кличко.

За його словами, обмеження, які уряд запровадив через потрапляння столиці у "помаранчеву" зону, на графік роботи громадського транспорту не вплинуть. І закликав киян дотримуватися необхідних правил у громадському транспорті.

"Головне – люди повинні розуміти, що під час пандемії, громадським транспортом треба користуватися в разі нагальної необхідності – аби доїхати на роботу чи у справах. Увесь наземний громадський транспорт столиці курсує і буде курсувати за звичним графіком та розкладом. Крім транспорту, рух якого тимчасово змінили через ремонтні роботи на дорогах. Інформація про зміну маршрутів є на сайті та на сторінках у соцмережах КП "Київпастранс", – зазначив Віталій Кличко.

Щодня на маршрути в столиці виходять: 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв комунального підприємства "Київпастранс".

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