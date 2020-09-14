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  • У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМІ
14 вересня 2020, понеділок, 10:29 3
Податки 2020-09-14T10:29:01+03:00
Українські Новини
У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМ

У 2019 Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати, - ЗМІ

Тетяна Зотова
Контрабанда, Цигарки, Тютюн, Дирґела, JTI Україна
Офис. Фото: НВ
Офис. Фото: НВ

Як пише "Новое время", в 2019 році Україна втратила 4,7 мільярда гривень через контрабанду сигарет, в 2020 збиток продовжує зростати.

Про це свідчать і дані сайту "Ні контрабанді", створеного компанією JTI разом з прикордонною та податковою службами України.

Багатомільярдні збитки бюджету - головна проблема, пов'язана з поширенням нелегальних сигарет. Всього, починаючи з 2017-го року, український бюджет недоотримав приблизно 8,5 млрд гривень через зростання "тіньового" ринку сигарет. Тільки за 2019 рік Україна втратила 4,7 млрд гривень потенційного доходу від податків і зборів, пов'язаних з тютюновими виробами.

За оцінками дослідницької компанії Kantar TNS, частка "тіньового" сектора ринку тютюнових виробів стабільно зростає. У 2018-му році нелегальні сигарети займали 4,4% ринку, в 2019-му - вже 6,6%, і показник в 6% було досягнуто вже в лютому поточного року.

"Може здаватися, що 6% для бізнесу - це небагато, але наш ринок дуже конкурентний, ми боремося за кожну десяту відсотка частки ринку. І якщо майже 6% - це сигарети, з яких не сплачуються податки, для нашого бізнесу це дуже погано", - заявив директор з корпоративних питань компанії JTI Україна Ґінтаутас Дирґела.

Збільшення частки "тіньового" ринку пов'язане з швидким і суттєвим підвищенням акцизних зборів, що може штовхати споживачів до покупки більш дешевих контрафактних і контрабандних виробів.

Крім шкоди для бюджету, як вказує Дирґела, якість контрафактного і контрабандного товару, як правило, вкрай низька.

"Є багато різних прикладів, коли контрабандні сигарети перевозяться навіть у баках для палива вантажних автомобілів або закопані під вугіллям. А це все відбивається на якості сигарет", - пояснив він.

Масштабний і прибутковий нелегальний ринок сигарет має й інші негативні ефекти. Існування контрабандних шляхів, що проходять через Україну, веде до погіршення відносин з ключовими економічними і політичними партнерами, в тому числі і в ЄС, а також сприяє зростанню загального рівня злочинності в країні.

Необхідно діяти рішуче і вживати превентивних заходів для зупинки зростання тіньового сектора ринку, стверджує Дирґела.

"Це краще і ефективніше, ніж боротися з наслідками", - впевнений він.

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