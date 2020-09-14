Керівник АМКУ Ольга Піщанська не задекларувала бізнес у Чехії, — Голобуцький

В.о. голови АМКУ Ольга Піщанська є власницею чеської компанії, якої немає в її майновій декларації. Про це виданню Liga.net повідомив блогер та політичний експерт Олексій Голобуцький. За його словами, згідно декларації за 2019-й рік, Піщанська володіє квартирою в Києві, житловим будинком і земельною ділянкою на Софіївській Борщагівці, дачею та земельною ділянкою в Севастополі. Також їй належить автомобіль Volkswagen Tiguan. Активів за кордоном Піщанська не має. Але інформація з чеських реєстрів вказує на протилежне.

"Вся інформація є у відкритих реєстрах. Ольга Піщанська значиться єдиним власником компанії "OLI HOME s.r.o.", яка зареєстрована в Чехії. Запитав підтвердження, і колеги-журналісти сказали, що помилки немає. Офіційний реєстр Республіки Чехія (дані актуальні на 13.07.2020) однозначно каже: Ольга Піщанська більше 12 років займається бізнесом у Чехії. Компанія "OLI HOME s.r.o." заснована ще у 2008 році та працює у сфері нерухомості", - зазначає Голобуцький.

За його даними, спочатку інтереси Піщанської у Чехії представляв Олександр Маковецький, а зараз директором (і, імовірно, особою, уповноваженою представляти інтереси Піщанської) значиться його дружина Світлана Маковецька. У Чехії подружжю Маковецьких належить REZIDENCE CLUB S.R.O. Компанія володіє курортним готелем "Rezidence Club Canada" на березі найбільшого у Чехії озера Липно.

Крім того, за інформацією блогера, Маковецькі у різні роки мали стосунок до цілої низки юридичних осіб, котрі спеціалізувалися на нерухомості. Серед власників компаній, з якими перетинались Маковецькі, є й інші мешканці Кривого Рогу, а також заможні громадяни Росії, котрі мали бажання інвестувати в чеську нерухомість та одразу знайти менеджера для своєї власності.

"Навіщо було ховати від декларування настільки звичайний бізнес? Може, проблема у зв’язках менеджерів компанії Піщанської? Але також ймовірно, що причина приховування банальніша: вартість чеського бізнесу геть не вписується в офіційні доходи в.о.голови АМКУ. І якщо його задекларувати, до рано чи пізно доведеться пояснювати журналістам чи одразу представникам НАЗК, звідки ж взялись гроші на цей бізнес", - припускає Голобуцький.

Експерт стверджує, що незалежно від причини приховування чеського бізнесу в.о.голови АМКУ - це порушення закону, за яке чиновник має нести відповідальність.

"Піщанська наполягає на тому, що її нібито призначили "як фахівця". І на підприємствах Ольга працювала, і досвід має. Дивує, що така досвідчена людина не врахувала, що чиновники Антимонопольного комітету не лише не повинні бути причетні до корупції, але й мають бути зразком прозорості, тобто в першу чергу надавати повні і чесні дані про свої статки. І саме в цьому пункті пані Піщанська іспит не пройшла: тихо "промовчала" про свою компанію в Чехії. Ольга Піщанська, вочевидь, не дуже цінує довіру людей, які спочатку привели її до АМКУ, а згодом призначили на високу посаду. Підставитись настільки очевидно – і заодно підставити тих, хто лобіював її призначення. Ця історія кидає тінь не лише на Піщанську, а й на її покровителів. Додатково вона підставила і владну команду в цілому. Репутаційні проблеми вона владі забезпечила", - резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, 6 липня виконувачкою обов’язків голови Антимонопольного комітету стала перша заступниця голови - державна уповноважена Ольга Піщанська. З січня по квітень 2016 року Піщанська працювала начальником відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів "Метінвест Холдинг".

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