ОТЗЖ звинувачує владу в підготовці фальсифікацій на місцевих виборах на Донбасі

Зе-влада і її союзники з партії війни не можуть змиритися зі своїми падаючими рейтингами на Донбасі. Спочатку вони без будь-яких підстав позбавили 500 тисяч українських громадян їхніх виборчих прав, тим самим незаконно знищивши місцеве самоврядування у десятках громад підконтрольної Україні частини Донбасу. Тепер за рахунок виборчих маніпуляцій вони і їх нові політичні "побратими" готують масштабну фальсифікацію виборів до решти місцевих рад Донецької області. Про це йдеться в заяві Опозиційної платформи - За життя.

Зокрема, зазначається, що у Мангушському районі зареєстровано факт масової зміни виборчої адреси у селищах Юр'ївка та Мангуш. Понад 1500 радикалів з "Азова" та інших парамілітарних формувань переміщені для участі у виборах до Мангушської ОТГ. Чисельність виборців там, без виборчих гастролерів, близько 8000, і півтори тисячі "приїжджих" – це 20% голосів, які дозволять маніпуляторам спотворити реальне волевиявлення людей, які проживають у Мангушській ОТГ і протягнути до місцевої ради своїх ставлеників.

"Мета такого організованого політичного туризму - захопити привабливі землі на березі Азовського моря і забезпечити реванш партії війни", - йдеться в заяві.

Опозиційна платформа - За життя вимагає від влади та її союзників припинити рейдерство на Азовському узбережжі, використання адміністративного ресурсу та маніпуляцій у виборчому процесі.

"Те, що відбувається у Мангуші і в цілому на українському Донбасі, - це політичне рейдерство, організоване Зе-командою. Ми вимагаємо повернути вкрадені у людей конституційні права голосувати на виборах, прибрати руки від Мангушський ОТГ. Дайте людям жити, працювати й обирати у своєму домі без вашої участі. Інакше ви програєте і підете, як ваші нинішні союзники з партії війни Порошенка", - зазначили в ОПЗЖ.

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