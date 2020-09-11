СБУ закликали перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства

"Правий сектор" звернувся до Служби безпеки України щодо діяльності російської агентури. Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

Політична партія під будівлею СБУ провела акцію, під час якої голова ПС Андрій Тарасенко звернув увагу, що законність отримання українського громадянства кандидатом в мери Києва Андрієм Пальчевським є сумнівною. Адже факт відмови від російського паспорта не встановлений. Також у "Правому секторі" наголосили, що Пальчевський може мати і громадянство інших країн, що суперечить чинному законодавству України.

"Цей російський "гібридний" кандидат мімікрує під патріота, але є не більш, ніж проектом Медведчука та його російських кураторів", - зауважив Андрій Тарасенко.

Також у ПС наголосили на співробітництві УПЦ МП з терористами на окупованих територіях Донбасу. І нагадали, що Московський паріархат проводив і проводить проросійську агітацію на всій території України, отримує фінансування з невстановлених джерел і надає притулок проросійським терористам.

Акція закінчилася передачею офіційних звернень представникам Служби Безпеки України.

ПРАВИЙ СЕКТОР ЗВЕРНУВСЯ ДО СБУ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ РОСІЙСЬКОЇ АГЕНТУРИ Сьогодні, 11 вересня, під будівлею СБУ Політична... Posted by ПРАВИЙ СЕКТОР / Київ on Friday, 11 September 2020

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