Стало останньою краплею. Журналіст криворізької газети публічно виступив проти цензури

У Кривому Розі Дніпропетровської області журналіст Олександр Шидо звільнився з місцевої газети "Пульс" через цензуру, яка з'явилася у виданні.

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на Facebook Олександра Шидо, у якого стаж роботи в журналістиці понад 30 років.

У своєму відеозверненні він вказав, останнім часом в газеті стали виходити статті, які йшли в розріз з думкою колективу, а публікації проходили добірну цензуру.

"Останньою краплею, що переповнила мою чашу терпіння, стала публікація "Шоколадні хлопчики "слуг народу". Відверто кажучи, стало соромно за цю "заказуху" в "Пульсі" і за тих, хто за всім цим стоїть. Тому я собі сказав: "Досить!" І прийняв для себе рішення. Те, що воно правильне, переконався буквально відразу. Я немов від чогось звільнився - від непідйомної брили, яка роками тягнула спину, від іржавого якоря, який тягнув на дно", - написав журналіст.

Пост Александра Шидо

Стаття, яка стала останньою краплею. Скриншот

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