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11 вересня 2020, пʼятниця, 17:55 379
Суспільство 2020-09-11T19:00:03+03:00
Українські Новини
Монополізація самоврядування главою Київської Ради арбітражних керуючих може приpвести до краху реформи банкру

Монополізація самоврядування главою Київської Ради арбітражних керуючих може приpвести до краху реформи банкрутства

Кира Молчанова
НААУ, Банкрутство, Сергій Боярчуков, аціональна асоціація арбітражних керуючих України
Банкротство. Фото: Pixabay
Банкротство. Фото: Pixabay

Експерти в сфері банкрутства нагадали про необхідність дотримання принципів колегіальності, незалежності та неупередженості при формуванні саморегулювання професії.

Про це йдеться в статті, опублікованій на сайті "Дзеркало Тижня".

Професія арбітражних керуючих переживає період становлення. В рамках реформи в сфері банкрутства створена Національна асоціація арбітражних керуючих України та її регіональні органи, яка задекларувала готовність перейняти повноваження Мін'юсту щодо регулювання діяльності арбітражних керуючих.

Однак, в кінці серпня в середовищі арбітражних керуючих виник конфлікт.

Глава Київської ради НААУ Сергій Боярчуков оприлюднив деталі справи про банкрутство одного з підприємств, звинувативши свою колегу - Світлану Дьоміна - в непрофесіоналізмі. Дьоміна у відповідь розкритикувала Боярчукова за порушення норм етики.

У професійному середовищі цей конфлікт викликав резонанс. Боярчукова звинувачують в порушенні статуту організації, Кодексу етики та стандартів професії, а також - розголошенні конфіденційної інформації. Крім того, з'ясувалося, що юридична фірма Боярчукова представляє інтереси основного кредитора збанкрутілого підприємства, тому має місце і конфлікт інтересів.

На ситуацію відреагували і експерти ринку. На думку експерта з питань банкрутства Ігоря Ніколаєва, такі випадки можуть віддалити або унеможливити перспективу делегування державою повноважень з регулювання професії на користь СРО. "Якщо професія не здатна вирішувати свої проблеми, то ні про яке делегування повноважень не може бути й мови. І доля асоціації буде вирішена - виродження до статусу звичайної громадської організації, яких тисячі", - переконаний експерт.

Заступник голови Національної асоціації арбітражних керуючих Олександр Бондарчук вважає, що передчасно робити далекосяжні висновки про здатність АУ до самоврядування по поодиноким випадкам, однак ігнорувати їх теж не можна. "Це співтовариство професіоналів своєї справи, і будь-які спроби використовувати Асоціацію як інструмент в приватній боротьбі - неприпустимі. На одному з найближчих засідань Ради НААУ ми розглянемо це питання", - заявив пан Бондарчук.

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