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11 вересня 2020, пʼятниця, 14:51 365
Суспільство 2020-09-11T15:15:02+03:00
Українські Новини
Ситуація з навчальним процесом у столиці - контрольована, - Кличко

Ситуація з навчальним процесом у столиці - контрольована, - Кличко

Ірина Дорофейчук
Школа, Кличко, Освіта, Дитячий садок, Пандемія, Коронавірус
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

"Ситуація з навчальним процесом у столиці в умовах пандемії - контрольована." Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, інформує портал kiev.klichko.org.

"Що стосується навчального процесу в столиці. Поки що ситуація контрольована. Оскільки місто підготувало школи до роботи в нових умовах. Розробило регламент роботи під час пандемії. Забезпечило заклади освіти дезинфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту. Але, оскільки вірус у місті поширюється, до роботи шкіл і садочків буде наша особлива увага. І оперативні рішення в залежності від ситуації", - сказав Кличко.

Він повідомив, що сьогодні працюють 426 столичних шкіл із 428.

Через виявлені випадки захворювання у вчителів на карантин закрили дві школи в Оболонському районі.

"У 50-ти школах на дистанційне навчання перевели загалом 126 класів, де є хворі учні. Усього хворих на коронавірус школярів у столиці - 174. Та 83  педагоги", - повідомив Кличко.

Стосовно дитячих садочків, мер зазначив, що через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті два заклади дошкільної освіти. - В Деснянському та в Печерському районах.

Два дитячих садки - на Оболоні та в Дніпровському районі - відновили свою роботу після карантину.

"Загалом із 568-ми комунальних дитсадків продовжують працювати 554. Деякі зачинені через планові ремонти. Наповненість дітей в садочках - майже 51 відсоток. Багато батьків, зважаючи на епідеміологічну ситуацію,  залишають дітей вдома або під наглядом родичів", - зазначив Віталій Кличко.

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