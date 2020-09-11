Вадим Нестеренко заявив про рейдерське захоплення в Дніпрі підприємств "Дніпромлин" та "Хлібзавод №10"

Бізнесмен, голова наглядової ради агрохолдингу Ristone Holdings Вадим Нестеренко заявив, що 1 вересня найбільші підприємства борошномельної промисловості в Дніпропетровській області "Дніпромлин" та "Хлібзавод №10" були захоплені рейдерами. Керівництво холдингу, яке довгі роки працювало над тим, щоб зробити "Дніпромлин" всеукраїнським лідером в сфері борошномельної промисловості, на підприємство не допускається.

Про це повідомив веб-сайт AgroReview.

"Я як головний бенефіціар звертаюся до усіх наших партнерів, які довгі роки успішно і плідно співпрацювали з "Дніпромлином" - це підприємства, які постачали нам сировину, купували нашу продукцію, суміжні підприємства. Хочу поставити вас до відома і попередити, що через рейдерського захоплення "Дніпромлин" та 10-й хлібозавод не можуть гарантувати виконання всіх узятих на себе зобов'язань, довгострокові контракти теж під загрозою.

Ми налаштовані рішуче та маюємо намір активно боротися і захищати наше підприємство. А це означає, що чекають довгі місяці, а може й роки судових тяжб і розглядів, арешти рахунків, збої в роботі самого підприємства та багато іншого, що зазвичай відбувається під час рейдерських захоплень. Ви повинні оцінити для себе усі ризики подальшої співпраці, пам'ятаючи про те, що найчастіше головна мета рейдерів - захопити успішне підприємство, викачати з нього усі ресурси та в кінцевому підсумку зробити банкрутом", - сказав Нестеренко.

Голова наглядової ради Ristone Holdings зазначив, що дані підприємства мають велике соціальне значення в житті як Дніпра, так й всієї Дніпропетровської області. Тому він розраховує на швидке реагування правоохоронних органів і місцевої влади.

Нестеренко уточнив, що захоплені підприємства є членами європейських та міжнародних бізнес-асоціацій, а тому він розраховує також й на їх допомогу.

"Вірю, що усі разом ми зможемо дати відсіч рейдерам, в результаті "Дніпромлин" та "Хлібозавод №10" як і раніше зможуть бути надійними партнерами і постачальниками високоякісної продукції для споживачів регіону", - підкреслив Вадим Нестеренко.

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