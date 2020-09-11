підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • Вадим Нестеренко заявив про рейдерське захоплення в Дніпрі підприємств "Дніпромлин" та "Хлібзавод №10"
11 вересня 2020, пʼятниця, 14:02 157
Події 2020-09-11T15:45:02+03:00
Українські Новини
Вадим Нестеренко заявив про рейдерське захоплення в Дніпрі підприємств "Дніпромлин" та "Хлібзавод №10"

Вадим Нестеренко заявив про рейдерське захоплення в Дніпрі підприємств "Дніпромлин" та "Хлібзавод №10"

Петро Стуженко
Рейдерство, Вадим Нестеренко, Ristone Holdings, Дніпромлин, Хлібозавод №10
Вадим Нестеренко. Фото: agroreview.com
Вадим Нестеренко. Фото: agroreview.com

Бізнесмен, голова наглядової ради агрохолдингу Ristone Holdings Вадим Нестеренко заявив, що 1 вересня найбільші підприємства борошномельної промисловості в Дніпропетровській області "Дніпромлин" та "Хлібзавод №10" були захоплені рейдерами. Керівництво холдингу, яке довгі роки працювало над тим, щоб зробити "Дніпромлин" всеукраїнським лідером в сфері борошномельної промисловості, на підприємство не допускається.

Про це повідомив веб-сайт AgroReview.

"Я як головний бенефіціар звертаюся до усіх наших партнерів, які довгі роки успішно і плідно співпрацювали з "Дніпромлином" - це підприємства, які постачали нам сировину, купували нашу продукцію, суміжні підприємства. Хочу поставити вас до відома і попередити, що через рейдерського захоплення "Дніпромлин" та 10-й хлібозавод не можуть гарантувати виконання всіх узятих на себе зобов'язань, довгострокові контракти теж під загрозою.

Ми налаштовані рішуче та маюємо намір активно боротися і захищати наше підприємство. А це означає, що чекають довгі місяці, а може й роки судових тяжб і розглядів, арешти рахунків, збої в роботі самого підприємства та багато іншого, що зазвичай відбувається під час рейдерських захоплень. Ви повинні оцінити для себе усі ризики подальшої співпраці, пам'ятаючи про те, що найчастіше головна мета рейдерів - захопити успішне підприємство, викачати з нього усі ресурси та в кінцевому підсумку зробити банкрутом", - сказав Нестеренко.

Голова наглядової ради Ristone Holdings зазначив, що дані підприємства мають велике соціальне значення в житті як Дніпра, так й всієї Дніпропетровської області. Тому він розраховує на швидке реагування правоохоронних органів і місцевої влади.

Нестеренко уточнив, що захоплені підприємства є членами європейських та міжнародних бізнес-асоціацій, а тому він розраховує також й на їх допомогу.

"Вірю, що усі разом ми зможемо дати відсіч рейдерам, в результаті "Дніпромлин" та "Хлібозавод №10" як і раніше зможуть бути надійними партнерами і постачальниками високоякісної продукції для споживачів регіону", - підкреслив Вадим Нестеренко.

Більше новин про: Рейдерство Вадим Нестеренко Ristone Holdings Дніпромлин Хлібозавод №10

Сьогодні Україна повинна здійснити великий платіж на користь МВФ
Посилення карантину в Києві: повний список обмежень
Новини
Які країни потрапили до "червоної зони", - новий список МОЗ 15:42 Інфографіка
Борги клієнтів "Волиньгазу" досягли 40 млн грн 15:22 Прес-реліз
У Мінекономіки вважають, що економічне зростання в Україні відновиться до кінця року 15:13
Ситуація з навчальним процесом у столиці - контрольована, - Кличко 14:51
Заборгованість споживачів перед АТ "Вінницягаз" сягнула 54 млн. грн. 14:42 Прес-реліз
більше новин
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
Запровадження Мінфіном США санкцій проти мене – помста Байдена та його спільників, – Деркач 09:51
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
Тимошенко вилікувалася від COVID-19 11:00
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
У Києві новий антирекорд по захворюваності на коронавірус - 404 випадки за добу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok