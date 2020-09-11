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11 вересня 2020, пʼятниця, 13:55 360
Суспільство 2020-09-11T13:55:02+03:00
Українські Новини
У Києві на сьогодні поки вистачає палат для прийому хворих на коронавірус, - мер Кличко

У Києві на сьогодні поки вистачає палат для прийому хворих на коронавірус, - мер Кличко

Тетяна Зотова
Кличко, Лікарня, Пандемія, Коронавірус, Covid-19, Госпіталь
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

У Києві сьогодні достатньо ліжок та палат у медзакладах для прийому хворих на коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ, інформує портал kyivcity.gov.ua.

"Сьогодні в інфекційних відділеннях, у боксах, де лежать хворі на COVID-19, -по дві-три людини. У Києві поки вистачає палат для прийому хворих на коронавірус. Загалом у 18-ти медзакладах столиці, підготовлених для прийому хворих на COVID-19, - понад 2000 ліжок. Всі вони - в ізольованих відділеннях. У кожній палаті є система подачі кисню. І кожна палата - також ізольована. Апаратів ШВЛ у лікарнях сьогодні - понад 400", - зазначив Віталій Кличко.

Мер повідомив, що лікарям вистачає медикаментів і засобів індивідуального захисту, що закуповує місто. Ситуація із захворюваністю поки контрольована.

"Я хочу підкреслити. Ситуація контрольована, поки не сталося інфекційного вибуху. Як це було в інших країнах. Якщо продовжиться така динаміка захворюваності, якщо люди і далі нехтуватимуть своєю безпекою, ситуація може різко змінитися. І тоді нам доведеться і розгортати окремі госпіталі, і знову повертатися до суворого карантину. Я не хочу нікого лякати. Але хочу, щоб всі зрозуміли: треба дотримуватися правил, треба дбати про своє здоров’я. Міська влада сьогодні робить все, щоб захистити здоров’я і життя киян. Так допоможіть нам захистити вас! Не будьте легковажними. Бережіть себе!" - наголосив Віталій Кличко.

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