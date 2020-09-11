Суд зобов'язав Офіс генпрокурора порушити справу про підготовку держзаколоту, - Кузьмін

Печерський суд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора порушити справу про підготовку державного заколоту, інформацію про який оприлюднив колишній нардеп Давид Жванія. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат від "Опозиційною платформи - За життя" Ренат Кузьмін.

"Печерський суд зобов'язав Венедіктову порушити справу за інформацією Жванії в підготовці державного заколоту і встановив судовий контроль за виконанням свого рішення. Як бачите, Печерський суд угледів достатньо підстав для порушення справи за інформацією Жванії в підготовці державного заколоту восени 2020 року", - написав він.

Кузьмін нагадав, що у своєму відеозверненні Жванія докладно розповів про діяльність "злочинного співтовариства, очолюваного Порошенком, і в тому, що восени цього року злочинцями готується силове зміщення Зеленського".

Також Жванія у зверненні вказує на те, він надав владі інформацію, якої достатньо для повного очищення української політики від криміналу і державних злочинців.

"Але ця інформація їх не зацікавила. Цьому є тільки одне пояснення - у нас в країні немає Президента і немає генпрокурора. Це - маріонетки, які не впливають на ситуацію в країні. Зеленський може і хороша людина, але він не може дати команду завести реальні справи на Порошенка - йому не дозволяють. Зеленський - підроблений Президент без повноважень. Хто саме не дозволяє? Мабуть, ті ж люди, які не дозволяють йому зараз звільнити директора НАБУ Артема Ситника. Я був здивований, коли Конституційний суд визнав призначення Ситника незаконним. Це дуже сміливий вчинок. Тому що за Ситником стоять ті, хто реально управляє Україною", - підкреслив екс-нардеп.

При цьому Жванія підкреслив, що НАБУ є не органом по боротьбі з корупцією, а "інструментом по боротьбі з неугодними".

"Антикорупційні органи приходять ж не до всіх, а тільки до тих, до кого їм вигідно приходити з політичних мотивів. При цьому ви маєте знати, що САП, НАБУ і так званий Вищий антикорупційний суд - це фактично одна структура, яка не підкоряється законам України. Вони створили замкнуту вертикаль - самі порушують справи, самі розслідують і самі судять, роблять що хочуть. Вірніше, роблять те, що їм наказують. Кого обслуговує дана структура? Перш за все, звичайно, іноземних господарів України", - заявив він.

За словами Жванії, Порошенко також має вплив на НАБУ.

"У нього є свій пакет акцій в цій структурі - своя доля, Це одна з причин того, чому Порошенко досі не сидить. Тому що Ситник не може покарати Порошенка. Ситник - людина Порошенка, саме Порошенко його вибрав і пролобіював на посаду. Ситника привів до Порошенка колишній перший заступник генпрокурора Юрій Гайсинський. В часи Ющенка Гайсинський обслуговував інтереси Порошенка і Ситник був одним зі співробітників Гайсинського, причому добре себе зарекомендував. Ситник був дуже старанним і виконавчим, але вибрав його Порошенко не тому. Він вибрав його тому, що на Ситника у Порошенка є компромат. Ситник свого часу попався на хабарі. Це задокументували, але справу спустили на гальмах. І саме темне минуле мало стати гарантією того, що Ситник буде слухатися не тільки іноземних кураторів, а й Порошенка. Крім того, Ситник був агентом СБУ. Він був завербований ще під час роботи в регіональній прокуратурі і "стукав" на своїх колег. Це теж знав Порошенко і для нього це було плюсом при виборі директора НАБУ. І Порошенко не помилився - Ситник виконував і до цих пір виконує його команди. Щоб перевірити мої слова досить подивитися, як Ситник розслідує справи одного з головних корупціонерів - Порошенка, а також його найближчого оточення", - заявив Жванія.

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