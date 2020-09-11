Андрій Грибанов: ціна повільності ВООЗ - 1,5 млн життів

Андрій Грибанов, позаштатний експерт Національної служби здоров'я України, прокоментував ситуацію з вакцинацією від коронавірусу.

Повільність і неефективність Всесвітньої організації охорони здоров'я під час епідемії коронавірусу може коштувати 1,5 млн. життів. Приблизно стільки людей ще може загинути, поки ВООЗ прийме рішення про вакцинацію. Схоже, як і у випадку з попередніми епідеміями, США та інших розвинених західних країн доведеться взяти ситуацію у свої руки.

Коронавірус крокує по планеті і прискорює крок. Щодня по 200-300 тис. нових інфікованих. Щодня по 4-5 тис. смертей. Загальна кількість хворих перевалила за 28 млн., загальна кількість смертей - понад 900 тис.

За прогнозами вчених, восени цього року, на тлі сезонного зростання грипу та ГРВІ, епідемія коронавірусу може посилитися. Світ в очікуванні "другої хвилі". Хоча в багатьох країнах (в т.ч. Європи - особливо у Франції, Іспанії) ця хвиля вже почалася - ще із середини серпня фіксується зростання кількості інфікованих.

Реальним вирішенням проблеми COVID-19 могла б стати масштабна програма вакцинації населення. Але Всесвітня організація охорони здоров'я очікує початку масової вакцинації від коронавірусу не раніше середини 2021 р.

Тобто навіть при діючих темпах смертності (а вони, швидше за все, будуть зростати), дані плани ВООЗ означають більше 1,5 млн. нових смертей від пандемії.

Таку ціну світ може заплатити за нерозторопність організації, чиє головне завдання - боротися і запобігати подібним епідеміям.

Поки ВООЗ зволікає, США - інвестують

Раніше я вже докладно розповідав про провали Всесвітньої організації охорони здоров'я в боротьбі з іншими епідеміями - зокрема, з епідемією еболи в Західній Африці у 2013-2015 рр., з епідемією кору у 2018-2019 рр., Від якої постраждала в т.ч. і Україна.

Також як і у випадку з пандемією коронавірусу, ВООЗ реагувала на попередні епідемії вкрай повільно (у випадку з еболою - лише через півроку після початку епідемії).

І, по суті, розгрібанням "авгієвих конюшень" попередніх епідемій займається не ВООЗ (яка повинна була це робити, виходячи зі своїх статутних завдань), а західні країни - США, Великобританія, країни Євросоюзу. Особливо яскраво це проявилося в разі боротьби з еболою.

Судячи з усього, так станеться і цього разу. Станом на серпень 2020 р. у світі (в основному - в західних країнах, але також в Китаї і Росії) був розроблений 231 варіант вакцини, по 32 з них - вже йшли випробування на людях.

Так, ще в кінці липня 2020 р. американський концерн Moderna разом з Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань перейшли до третьої фази випробувань своєї вакцини. Причому якщо за стандартами, під час третьої фази вакцина повинна бути перевірена більш ніж на 1000 осіб, в Moderna підняли цю планку в десятки разів - до 30 тис. осіб. Проєкт фінансує в т.ч. уряд США, яке вклало в дану вакцину майже 1 млрд. доларів.

Уряд США вклався і в інший перспективний конкуруючий німецько-американсько-китайський проєкт - компаній BioNTech, Pfizer і Fosun Pharma. Там також вже йде третя фаза проєкту, також 30 000 добровольців. Американський уряд уклав контракт на 1,9 млрд. доларів на постачання 100 млн. доз вакцини до грудня 2020 року.

Спираючись на позитивні результати перших фаз дослідження, виробники можуть починати виробництво вакцини - навіть ще до закінчення останньої фази. Щобільше, в США заявили, що можуть почати процес реєстрації вакцини.

Але проти цього виступила Всесвітня організація охорони здоров'я. Як заявила головний науковий дослідник ВООЗ Сум'я Свамінатан, "ВООЗ вважає за краще спочатку зібрати повний набір даних, щоб використовувати його для попередньої кваліфікації вакцин".

У ВООЗ, мабуть, намагаються проводити паралелі між поспішністю Російської Федерації в реєстрації вакцини і спробами США прискорити цей процес.

Але ці паралелі вкрай неточні. Для Російської Федерації, за радянською традицією, був важливий сам факт першості (на що натякає і її назва - Sputnik V). Що стосується американського уряду, то тут хоч і присутні політичні моменти (все-таки через два місяці президентські вибори), але набагато важливіше оперативне вирішення проблеми, яка забрала життя майже 200 тис. американців - рекорд за смертністю у світі.

При цьому в будь-якому випадку реєстрація вакцини буде проходити в US Food and Drug Administration. А це одна з найбільш авторитетних контролюючих організацій в сфері лікарських препаратів у світі.

Як пише New York Times, "Президент США гарантує, що нова вакцина буде відповідати золотому стандарту безпеки та ефективності FDA і пройде ретельні випробування" - заявив заступник прессекретаря Білого дому Джудд Дір.

Також він пояснив позицію Сполучених Штатів, які не беруть участі в програмі COVAX, яка під егідою ВООЗ об'єднує 172 країни, з метою гарантувати справедливий доступ до вакцини проти коронавірусу.

"США продовжать співпрацю з нашими міжнародними партнерами, щоб перемогти коронавірус, але ми не будемо обмежувати себе багатосторонніми договорами під впливом корумпованою Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Китаю", - заявив Джудд Дір.

Можливість корупції?

Слова представника Білого дому про "корумповану Всесвітню організацію охорони здоров'я" також заслуговують уваги.

Ще під час попередніх епідемій виникали підозри про корумпованість окремих високопоставлених співробітників ВООЗ.

Так, у 2009 р після епідемії свинячого грипу датська газета Information провела розслідування співпраці експертів ВООЗ з фармацевтичними компаніями.

"Викликає занепокоєння, що багато вчених, які засідають в різних комітетах ВООЗ, представляються незалежними експертами, ретельно приховуючи той факт, що вони отримують гроші від фармацевтичних компаній", - заявив професор епідеміології Том Джеферсон, що працює в дослідницькому центрі Cochrane Center в Римі.

Зокрема , йшлося про радників ВООЗ, які на платній основі співпрацювали з компаніями Roche, RW Johnson, SmithKline і Beecham Glaxo Wellcome.

Новий глава ВООЗ і ексміністр охорони здоров'я Ефіопії Тедрос Габрезіс, попри своє марксистське минуле (лідер Фронту звільнення народу тигра) також, мабуть, не проти розкішних "підробітків" експертів ВООЗ на фармкомпанії.

Принаймні, як пише National Review, ніяких змін в правилах прозорості роботи організації та її експертів не було. Але при цьому в наступні роки організація зажадала у країн-донорів збільшити свій бюджет додатково на 28 млн. доларів.

На тлі неефективності та непрозорості Всесвітньої організації охорони здоров'я США вже відмовилися брати участь у фінансуванні ВООЗ. Хто стане наступним?

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