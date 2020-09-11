підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • На масштабному форумі "Кожен зможе!" у Запоріжжі "Слуга Народу" оголосила лідерів праймеріз
11 вересня 2020, пʼятниця, 11:06 335
Політика 2020-09-11T12:00:01+03:00
Українські Новини
На масштабному форумі "Кожен зможе!" у Запоріжжі "Слуга Народу" оголосила лідерів праймеріз

На масштабному форумі "Кожен зможе!" у Запоріжжі "Слуга Народу" оголосила лідерів праймеріз

Анна Рудык

Команда політичної партії "Слуга Народу" зростає на очах. У Запоріжжі 10 вересня відбувся наймасштабніший форум запорізької команди партії "Слуга Народу". Він зібрав сотні людей з усіх куточків Запорізької області.

На форумі представили ідеологічні засади, згідно з якими партія "Слуга Народу" буде впроваджувати в життя свою політику в регіоні.

Основний суспільний меседж ідеологічної платформи партії — забезпечення умов для розвитку людини, родини, громади, регіону. Крім того, представники "Слуги Народу" виступають за чесність та прозорість в політиці, поважаючи специфіку кожного регіону нашої країни, та наполегливо прагнуть миру і єдності в Україні!

Під час форуму наголосили, що основою роботи партії у Запорізькій області стане робота над Стратегіями розвитку громад.

"Нашою командою створений "Зе!План" — це концепція взаємодії мешканців громад та наших майбутніх депутатів, що базується на Стратегіях розвитку. Вони мають стати дорожніми картами громад, відповідно до яких вони будуть рухатись, незважаючи на зміну влади. Стратегії розвитку дозволять діяти сплановано та реалізувати місцевий потенціал", — зазначив Олександр Свистун, фахівець з питань реформи децентралізації.

На форумі "Кожен зможе!" також підбили перші підсумки праймеріз нового формату партії "Слуга Народу" у Запорізькій області, які проходили з 31 серпня до 9 вересня. Список лідерів рейтингів праймеріз до Запорізької міської та обласної рад і на голів громад озвучили зі сцени.

"Це — лідери громадської думки, що підтвердили свою особисту підтримку серед мешканців Запорізької області. Переконаний, вони зможуть створити належні умови для того, щоб наша область процвітала та розвивалася", — зазначив Віталій Боговін, лідер запорізької обласної команди партії "Слуга Народу".

"У нас із командою президента єдина мета — надати можливість тим, хто дійсно має досвід та небайдужий до рідного міста, продемонструвати себе та показати свої справи. Праймеріз надали таку можливість кожному, хто прагне змін!", - зазначив Віталій Тишечко, лідер запорізької міської команди партії "Слуга Народу".

Переможців праймеріз у Запоріжжі після проходження співбесіди політична партія "Слуга Народу" офіційно висуне кандидатами в депутати або кандидатами на голів громад.

Більше новин про:

В Україні кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 3 тисячі
Оновлені зони карантину. Де і як зміняться обмеження з понеділка
Новини
Суд зобов'язав Офіс генпрокурора порушити справу про підготовку держзаколоту, - Кузьмін 11:51
Курс російської нацвалюти 11 вересня не змінився 11:37
Поховання воїнів УНР та Галицької армії. Фото: news.vn.ua
У Вінниці виявили масштабне поховання воїнів УНР та Галицької армії 11:28
Курс долара в обмінниках зростає третій тиждень поспіль 11:17
На масштабному форумі "Кожен зможе!" у Запоріжжі "Слуга Народу" оголосила лідерів праймеріз 11:06
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
Коронавірус не перешкода: кого і в яких умовах очікує осінній призов-2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok