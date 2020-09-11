Запровадження Мінфіном США санкцій проти мене – помста Байдена та його спільників, – Деркач

Народний депутат Андрій Деркач пояснив запровадження санкцій проти нього помстою за викриття корупції у вищих ешелонах Демократичної партії США. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Який мотив дій Мінфіну США іта як це сталося: помста представників Демокорапшн в особі Байдена, Кента і Квін. Помста – невід'ємна частина їхньої регулярної діяльності проти українських розслідувачів, журналістів, експертів, які розкривають все нові та нові схеми міжнародної корупції. Це помста і щодо мене, як представника команди розслідувачів", – зазначає Деркач.

За словами народного депутата Андрія Деркача, дане рішення було оформлено за запитом кількох конгресменів з Демократичної партії США та інспіровано представниками Державного департаменту США, які покривали розкрадання та нецільове використання міжнародної технічної допомоги для України.

"Коли викриваєш схеми міжнародної корупції, завжди потрібно бути готовим до помсти. Крім того, першу поправку до Конституції США, свободу слова, а також право відстоювати демократичні цінності та незалежність своєї держави від зовнішнього корупційного впливу і від зовнішнього управління ніхто не скасовував", – вважає Деркач.

За словами нардепа, він не збирається зупинятися та вже на початку наступного тижня анонсував прес-конференцію з новими, шокуючими фактами викриття корупції, до якої причетна верхівка демократичної партії США.

"Демокорупціонери дуже бояться. Тому що кожне слово, яке буде мною озвучено підкріплено цифрами, документами та цікавими записами. Відмовлятися від прес-конференції не буду: на кону – державна незалежність та суверенітет України", – зазначає Деркач.

Він також заявив що планує оскаржувати накладення санкцій Мінфіну США у суді.

"Вважаю, що перемога у цій історії стане логічною відповіддю представникам "Демокорапшн" у моїй боротьбі за відстоювання національних інтересів України", – підсумував Андрій Деркач.

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