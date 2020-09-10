Ключовий китайський інвестор "Мотор Січ": тиск на нас надходить не з комерційної сфери

Китайський бізнесмен Ван Цзин, що є ключовим акціонером Beijing Xinwei Technology Group і Beijing Skyrizon (компаній-інвесторів ПАТ "Мотор Січ") дав перше інтерв'ю українським ЗМІ. У світі його називають китайським Ілона Маском через гучні масштабні високотехнологічних проектів.

Ван Цзин розповів, які насправді інтереси у китайських інвесторів в Україні, що думає про справу "Мотор Січі", яке майбутнє чекає підприємство і які перспективи інвестиційного спору з державою Україна. Він повідомив, що інвестує в більш, ніж 200 компаній, які працюють в більш ніж 30 країнах і регіонах світу, включаючи Азію, Європу, Африку і Латинську Америку. У числі цікавих йому сфер бізнесу - виробництво телекомунікаційного обладнання, супутниковий зв'язок, інфраструктурні проекти, спорт, культура та багато іншого.

Свій інтерес до інноваційних галузях бізнесмен пояснив тим, що "всі вони по відношенню до суспільства, яке прагне до прогресу, є інфраструктурою для розвитку і опорними елементами". В Україні Ван Цзин працює з 2013 р .: разом з партнерами розглядав варіант будівництва глибоководного порту в Криму. Однак після анексії півострова Росією, відмовився від цих планів, хоча і розглядає можливість повернутися до проекту, але вже на материковій частині нашої країни. Крім того, з 2014 р Xinwei Group почала надавати українським користувачам послуги мобільного широкосмугового мультимедійного зв'язку, в 2015 р розпочала співпрацю з ПАТ "Мотор Січ" (створення в Китаї бази гарантійного обслуговування вироблених підприємством двигунів. А в 2016 р Ван Цзин і його партнери інвестували спільно інвестували в ПАТ "Мотор Січ". За його словами завдяки цьому " все більше китайських користувачів і більше інвесторів переосмислили комерційну значимість української авіаційної промисловості, і більш вірогідно і правильно сформували думку про Україну ".

Свій інтерес до "Мотор Січ" бізнесмен пояснює такими чинниками, як "величезний і постійний попит на авіаційному ринку Китаю і достатні гарантії фінансування, історія довгострокового дружнього співробітництва між Китаєм і Україною, високий ступінь відповідності між продукцією" Мотор Січ "і попитом на китайському ринку". Станом на сьогоднішній день китайська сторона вклала в проект "Мотор Січ" вже більше $ 1 млрд. Ван Цзин підкреслив, що захоплюється "віковою історією компанії, першокласними продуктами і грунтовної корпоративною культурою" і назвав фактичного керівника підприємства В'ячеслава Богуслаєва "символом українського авіабудування". У той же час, бізнесмен вважає, що конкуренція у авіаційному моторобудування дуже висока, і якщо зараз не скористатися шансом на китайському ринку, то незабаром всі нинішні переваги продукції "Мотор Січ" втратять актуальність.

Коментуючи поточний стан справ на "Мотор Січі", Ван Цзин сказав наступне: "Ми понесли величезні збитки, у зв'язку з тим, що відбулися непередбачені обставини, яких не повинно було трапитися. У випадку з" Мотор Січ " несподівано те, що невдачі, удари і тиск, від яких ми постраждали, цілком виходять не з комерційної сфери. ми досі не знаємо, в зв'язку з чим ми були необгрунтовано позбавлені наших законних прав без будь-яких ясних пояснень ".

Нагадаємо, що китайські інвестори ні самі, ні в партнерстві, не можуть з 2016 р вступити в права власності: угода заблокована з 2017 р, акції арештовані за ініціативою СБУ, а Генпрокуратура в серпні наклала додатковий арешт на акції. При цьому АМКУ не дає дозволу на концентрацію - на днях відомство повернула спільну заявку Skyrizon і групи DCH, українського партнера китайських інвесторів. Співпраця з DCH китайська сторона почала після того, як "Укроборонпром" заявив про неактуальність спільної з Skyrizon діяльності по "Мотор Січі". "У нас з "Укроборонпромом" був рік, щоб обговорити і продовжити угоду про співпрацю, але з невідомих причин, "Укроборонпром" не став використовувати цю можливість", - сказав Ван Цзин. І додав, що китайські інвестори вибрали DCH в якості нового партнера, оскільки бачать загальний напрямок роботи і поважають бенефіціара групи: "Олександр Ярославський володіє таким великим і різноплановим бізнесом і успішно розвиває його. Цього було досить, щоб довести, що він мудра, енергійна, далекоглядна людина, репутація якоївже давно переступила за межі України ".

Ван Цзин офіційно спростував чутки про перенесення виробництва авіадвигунів із Запоріжжя в Китай: "У нас ніколи не було навіть думки про закриття заводу в Україні, не кажучи вже про якісь плани гіпотетичного перенесення виробництва."Мотор Січ" завжди буде українським підприємством і завжди буде існувати на українській землі". І запевнив, що немає ніякої загрози неконтрольованого трансферу технологій, оскільки український уряд має дуже досконалу систему контролю за їх імпортом і експортом.

У той же час, китайський бізнесмен підкреслив, що він і його партнери мають намір "ішуче відстоювати свої законні права та інтереси". Раніше повідомлялося, що до Мін'юсту направлено претензію китайських інвесторів "Мотор Січі" з інформацією про їх намір почати інвестиційний спір з державою Україна з метою відшкодування нанесених їм збитків у розмірі $ 3,5 млрд. При цьому Ван Цзин все ж сподівається на врегулювання ситуації за столом переговорів з українською владою. "Виграш в суді не завжди означає перемогу. Я щиро сподіваюся, що ми з державою Україна зможемо прийти до взаємної вигоди, взаємної перемоги і до спільного розвитку - ось той результат, який ми повинні отримати".

Як відомо, на початку серпня 2020 року Beijing Xinwei Technology Group в рамках розкриття суттєвої інформації про свою діяльність повідомила на Шанхайській фондовій біржі, що пов'язана з нею компанія Beijing Skyrizon і українська група DCH подали спільну заяву до Антимонопольного комітету України про покупку акцій ПАТ "Мотор Січ". Одночасно в даний час в українських судах ведеться кілька розглядів за позовами різних акціонерів "Мотор Січ", які оскаржують арешти акцій, через які не можуть ні брати участь в управлінні підприємством, ні отримувати дохід. Згідно з чинним законодавством Мін'юст, отримавши повідомлення про намір іноземного інвестора почати інвестиційний спір, повинен створити робочу групу з усіма залученими в процес органами влади - ОП, КМУ, СБУ, ГПУ, АМКУ та ін. Крім цього один з акціонерів "Мотор Січ" подав позов проти менеджменту підприємства зі звинуваченнями в розкраданнях і відмиванні грошей на загальну суму 0,5 млрд. грн.

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