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10 вересня 2020, четвер, 20:15 8
Судова влада 2020-09-10T20:30:01+03:00
Українські Новини
Судді ВАКС здійснюють тиск на адвокатів, ототожнюючи їх з клієнтами, - Олександр Дроздов

Судді ВАКС здійснюють тиск на адвокатів, ототожнюючи їх з клієнтами, - Олександр Дроздов

Ольга Фандорина
Олександр Дроздов, ВАКС
Адвокат. Фото: partner-inform.de
Адвокат. Фото: partner-inform.de

Через масові скарги адвокатів на тиск з боку суддів Вищого антикорупційного суду в резонансних справах, Рада адвокатів України опублікувала роз’яснення положення статті 23 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" щодо заборони ототожнення адвоката з клієнтом.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної асоціації адвокатів.

"На сьогодні інструмент ототожнення адвоката з клієнтом, а саме перекладання кримінально-правових і кримінально-процесуальних характеристик клієнта на адвоката є одним з інструментів тиску суду на сторону захисту. Використовується інструмент ототожнення, який прямо заборонений законом по адвокатуру, як засіб тиску на сторони і зловживання правом", - розповів голова комітету НААУ з питань БПД Олександр Дроздов під час круглого столу "Актуальні виклики у діяльності Вищого антикорупційного суду".

Він навів конкретні приклади з практики ВАКС. Зокрема, на одному з відео на сайті суду опубліковано попередження судді застосувати більш суворий запобіжний захід до клієнту у відповідь на дії захисників.

Олександр Дроздов наголосив, що такі дії суддів порушують ст. 17 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка прямо забороняє зловживати правами. Зокрема в ній йдеться, що "жодне з положень цієї Конвенції не може тлумачитись як таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції".

Він додав, що судді ВАКС направили 30 скарг на адвокатів за зловживання правами в процесі до кваліфікаційно-дисциплінарних палат адвокатури. Водночас, немає даних про те, чи є аналогічні дисциплінарні скарги на прокурорів за процесуальні порушення. Ця ситуація є одним із свідчень обвинувального ухилу в діяльності ВАКС.

Олександр Дроздов також навів у приклад рішення Європейського суду з прав людини у справі "Багіров проти Азербайджану", в якому встановлено, що адвокат має право критикувати суддю, але не має права ображати.  При цьому критика повинна бути доказовою, а право критикувати суд особливо важливе у резонансних справах, коли суспільство має підвищений інтерес до перебігу проваджень.

Голова Комітету НААУ закликав до спільного вирішення проблем правосуддя, аби воно відповідало вимогам верховенства права і європейським зобов’язанням України. "Проблеми в нас є спільними, і ми повинні працювати всі разом – усі стейколдери судової системи, щоб нам довелося червоніти у Страсбурзькому суді", - наголосив Олександр Дроздов.

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