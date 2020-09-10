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10 вересня 2020, четвер, 18:56 351
Політика 2020-09-10T19:15:02+03:00
Українські Новини
"Європейська Солідарність" сформувала першу п’ятірку на виборах до Київради

"Європейська Солідарність" сформувала першу п’ятірку на виборах до Київради

Анна Рудык
Евросолидарность. Фото: сайт
Евросолидарность. Фото: сайт "Европейской солидарности"

Партія "Європейська Солідарність" сформувала першу п’ятірку кандидатів на виборах до Київської міської ради, яку буде затверджено на партійній конференції. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив лідер партійного осередку "ЄС" у столиці, секретар Київради Володимир Прокопів.

"Ми ведемо на вибори до Київради серйозну команду, яка складається не з невідомих нікому кандидатів, а з фахівців. Це буде професійна і підготовлена команда, яка працюватиме на киян. Ви будете приємно здивовані п’ятіркою кандидатів, які представлятимуть "Європейську Солідарність". Всі вони – фахові люди, у кожного за плечами історія успіху, який ми будемо проектувати на столицю", – наголосив Володимир Прокопів.

Політик заявив, що він впевнений у перемозі "Європейської Солідарності" на виборах до Київради, рейтинги партії це підтверджують. 

Також лідер київської організації "Європейської Солідарності" нагадав, що партія звернулася до демократичний сил з ініціативою підписати угоду про співпрацю та координацію дій на виборах, щоб не допустити взаємопоборювання кандидатів. "Лише спільні зусилля відповідальних дієвих громадян здатні зберегти Україну у надзвичайно складний час української історії", – підкреслив Володимир Прокопів.

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