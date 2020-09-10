Уряд взявся за ринок цигарок, – експерт

Експерт Дмитро Марунич пояснив, як створення єдиного національного оператора відіб'ється на тютюновому ринку та бюджеті країни, а також хто втратить свій нелегальний дохід.

Про це експерт заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"У контрабандистів почалися великі проблеми: тепер діяльність усіх гравців на тютюновому ринку буде уніфікована, всім обіцяні однакові й легальні умови. Для цього уряд створює Національного оператора підакцизних товарів. Він буде діяти в рамках Угоди про асоціацію України з ЄС і створювати прозору систему відстеження рухів тютюнової продукції. Або, кажучи казенною мовою, здійснювати логістично-інформаційні функції", - зазначив Марунич.

Експерт зазначив, що спочатку очікується збільшення навантаження на митників на українсько-польському та інших кордонах, через які в багажниках та більшими формами перевозили нелегально цигарки. А потім очікується полегшення на цій самій межі, коли контрабандисти зрозуміють, що провести нічого не вдається та перестануть через неї "ломитися".

"Також очікуються великі обсяги ниття і збурень тих, кого позбавили нелегального доходу. Їм би можна поспівчувати, але давайте краще поспівчуємо всім нам, адже з 2017 по 2019 роки державний і місцеві бюджети недоотримали від тютюнового ринку більше 30 млрд гривень податкових відрахувань. Водночас, за прогнозами, поява Національного оператора і виведе з тіні роздрібний акциз, і ліквідує ринок нелегальної торгівлі всім тютюном. Як мінімум, на перших порах чорний ринок істотно затиснуть, як затиснули його в Італії, як знищили його у Франції, - зазначив Марунич. - Технічно це цілком можливо і вже випробувано".

Уточнимо, введення системи Track&trace дозволить відстежувати пересування тютюнової продукції.

"Пересуватися вона буде тепер легально, а не з фури, багажника, мішка на базар до торговців-"цигарників", - підкреслив Марунич. - Крім подолання контрабандних потоків, в цій справі є ще один плюс - перспективне оздоровлення нації, коли люди почнуть думати, чи витрачати гроші на цигарки. Перший крок до цього оздоровленню був зроблений, тоді заборонили паління в громадських місцях. Тепер прийшов час зробити другий крок і до того ж - поповнити бюджет. І те, і інше нашій країні категорично необхідно".

Нагадаємо, 9 вересня Кабінет Міністрів України підтримав створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів, що дозволить державі підсилити контроль на ринку, підвищить прозорість і прогнозованість податкових надходжень, а також виконати міжнародні зобов'язання України.

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