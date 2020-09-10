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10 вересня 2020, четвер, 17:54 315
Політика 2020-09-10T18:15:01+03:00
Українські Новини
Очільник МОЗ Максим Степанов ініціює зустріч з представниками місцевої влади щодо дотримання карантину

Очільник МОЗ Максим Степанов ініціює зустріч з представниками місцевої влади щодо дотримання карантину

Анна Рудык
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зустрінеться з керівниками місцевих органів влади та обговорить ситуації з подальшим дотриманням карантинних обмежень. Про це очільник МОЗ повідомив в ефірі "Сніданку на 1+1".


"Я готовий максимально комунікувати з мерами міст, пояснювати їм, для чого необхідні протиепідемічні заходи. Учора я ініціював таку зустріч. Для мене важливо аби регіони дотримувались карантинних обмежень, щоб система працювала і ми могли вчасно надавати медичну допомогу", - зазначив очільник МОЗ.

За словами міністра, в рішеннях про введення будь-якого рівня епідемічної небезпеки в тому чи іншому районі немає політики. Ці рішення приймаються на основі визначених показників епідемічної небезпеки. Якщо район чи місто перевищує ці показники - Комісія ТЕБ та НС на засіданні змінює рівень небезпеки.

"В політику починають грати тоді, коли на рівні місцевої влади приймають рішення - дотримуватися протиепідемічних норм чи ні. Дотримання норм не повинно бути інструментом політичної боротьби, а повинно безумовно виконуватися. Саме для цього МОЗ їх і розробляє. На жаль, ми як міністерство знаходимося в ситуації, коли нам доводиться сподіватися на розум місцевої влади і на їх розуміння небезпечності ситуації", - підкреслив Степанов.

Наразі в Україні зростає не лише захворюваність на COVID-19, а й заповненість ліжок. В середньому по країні цей показник складає 45%.

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