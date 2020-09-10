"УДАР" готовий до будь-якого сценарію: Палатний висловився про можливе перенесення місцевих виборів

Член політради партії "УДАР" Артур Палатний заявив, що "УДАР" самостійно йде на місцеві вибори, щоб подвоїти результати, яких досягла команда Віталія Кличка.

Про це повідомило інтернет-видання Апостроф.

Він нагадав, що за мерську каденцію Кличка бюджет Києва збільшився в 3 рази і досяг 60 млрд гривень, в столиці з'явилося 136 нових парків і 400 зон відпочинку, відремонтовано біля 1 тис. км доріг та близько 150 лікарень.

"Ми йдемо до Київради, щоб збільшити ці цифри як мінімум удвічі. Йдемо, щоб й далі відстоювати соціальні програми, місцеве самоврядування. В останні роки Київ дійсно перетворився ... Віталій Кличко поставив дуже складну мету - вивести Київ в топ-100 міст планети. Може здатися фантастикою. Але я особисто пам'ятаю столицю до Кличка та бачу зміни, які він привніс. Тому я вважаю, що це цілком реально", - сказав Артур Палатний.

Він високо оцінив дії команди мера Києва по боротьбі з розповсюдженням COVID-19 - столичні школи і вузи своєчасно розпочали навчальний рік, лікарні оснащені апаратами ШВЛ, засобами захисту, всім необхідним обладнанням: "Ситуація в Києві стабільна і в багатьох аспектах це - особиста заслуга мера".

Він зазначив, що "УДАР" здатний масштабувати успішний досвід Києва на інші міста України: партія готова до місцевих виборів і має "великі плани на строкові чи дострокові загальнонаціональні вибори".

"Переконаний, у Верховній Раді 10-го скликання "УДАР" буде представлений своєю фракцією. Ми - команда практиків, ми вміємо працювати на результат і знаємо, як. Не займатися балаканиною, а братися за конкретну проблему і вирішувати її", - заявив він.

Артур Палатний також висловив надію, що епідеміологічна ситуація дозволить провести місцеві вибори, як і планується, 25 жовтня: "Але якщо постане питання безпеки людей, безумовно, їх доведеться відкласти. Ми в "УДАРі" готові до будь-якого сценарію".

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