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10 вересня 2020, четвер, 17:37 138
Верховна Рада і партії 2020-09-10T18:00:02+03:00
Українські Новини
"УДАР" готовий до будь-якого сценарію: Палатний висловився про можливе перенесення місцевих виборів

"УДАР" готовий до будь-якого сценарію: Палатний висловився про можливе перенесення місцевих виборів

Павло Твердохліб
УДАР, Київрада, Місцеві вибори-2020, Артур Палатний
Артур Палатний. Фото: unn.com.ua
Артур Палатний. Фото: unn.com.ua

Член політради партії "УДАР" Артур Палатний заявив, що "УДАР" самостійно йде на місцеві вибори, щоб подвоїти результати, яких досягла команда Віталія Кличка.

Про це повідомило інтернет-видання Апостроф.

Він нагадав, що за мерську каденцію Кличка бюджет Києва збільшився в 3 рази і досяг 60 млрд гривень, в столиці з'явилося 136 нових парків і 400 зон відпочинку, відремонтовано біля 1 тис. км доріг та близько 150 лікарень.

"Ми йдемо до Київради, щоб збільшити ці цифри як мінімум удвічі. Йдемо, щоб й далі відстоювати соціальні програми, місцеве самоврядування. В останні роки Київ дійсно перетворився ... Віталій Кличко поставив дуже складну мету - вивести Київ в топ-100 міст планети. Може здатися фантастикою. Але я особисто пам'ятаю столицю до Кличка та бачу зміни, які він привніс. Тому я вважаю, що це цілком реально", - сказав Артур Палатний.

Він високо оцінив дії команди мера Києва по боротьбі з розповсюдженням COVID-19 - столичні школи і вузи своєчасно розпочали навчальний рік, лікарні оснащені апаратами ШВЛ, засобами захисту, всім необхідним обладнанням: "Ситуація в Києві стабільна і в багатьох аспектах це - особиста заслуга мера".

Він зазначив, що "УДАР" здатний масштабувати успішний досвід Києва на інші міста України: партія готова до місцевих виборів і має "великі плани на строкові чи дострокові загальнонаціональні вибори".

"Переконаний, у Верховній Раді 10-го скликання "УДАР" буде представлений своєю фракцією. Ми - команда практиків, ми вміємо працювати на результат і знаємо, як. Не займатися балаканиною, а братися за конкретну проблему і вирішувати її", - заявив він.

Артур Палатний також висловив надію, що епідеміологічна ситуація дозволить провести місцеві вибори, як і планується, 25 жовтня: "Але якщо постане питання безпеки людей, безумовно, їх доведеться відкласти. Ми в "УДАРі" готові до будь-якого сценарію".

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