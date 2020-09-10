Порт "Південний" може стати локальним Бейрутом через буксир "Витязь", – ЗМІ

Керівник Южненської філії Адміністрації морських портів України (АМПУ) Максим Широков 8 вересня підписав дозвіл на роботу із забезпечення пожежної безпеки в порту для буксира "Витязь", який в серпні був визнаний непридатним для виконання робіт профільною комісією.

Про це йдеться в статті "Пожежним буксиром в порту "Південний" призначили непридатний "Витязь": чекаємо локальний Бейрут?", що опублікована інтернет-виданням Delo.ua.

Автор статті нагадав, що в морському торговельному порту "Південний" під відкритим небом зберігається 10 тис. тонн аміачної селітри, і можливий підсумок розпорядження чиновника - від ймовірної пожежі "Південний", де складирована селітра і розташовані причали найнебезпечнішого підприємства "Одеський припортовий завод" (ОПЗ), рятувати нікому.

"Витязь" в порт завела компанія "Аксон Шиппінг" - частий гість журналістських розслідувань. Ця компанія афільована з родиною Назаренків, сином і батьком. Назаренко-старший донедавна був керівником ОПЗ, а тепер намагається надавати колишньому роботодавцю послуги з буксирування. Буксир за безцінь взяли в оренду у державного порту "Усть-Дунайський", де він експлуатувався 30 років. Портовики кажуть, що навіть візуально буксир явно непридатний для звичайної швартування, і тим більше для забезпечення пожежної безпеки", - йдеться в статті.

Свідчать про це й висновки комісій АМПУ та Южненської філії АМПУ. В офіційному звіті зазначено, що на судні виявлені грубі порушення, які стосуються як безпосередньо навичок екіпажу, так й технічного стану буксира. Крім того, комісія встановила, що потужність "Витязя" - всього лише 2 500 к.с., в той час як мінімальна потужність для обслуговування газовозів і хімовозів повинна бути 3 800 к.с.. Також результати практичного тестування систем протипожежного захисту показали незадовільні результати, що може привести до трагедії на буксирі в разі виникнення надзвичайної ситуації.

"Як же можна поєднати ці факти? І чому начальник адміністрації порту "Південний" діє всупереч здоровому глузду, логіці та висновків двох комісій? Справа в тому, що навколо українських портів давно розгорається цілий скандал, пов'язаний з так званим "тіньовим" кабінетом, який ЗМІ пов'язують з Юрієм Киселем, головою Комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури, і Борисом Козирем, народним депутатом минулого скликання, а також колишнім (2013-2014) помічником міністра інфраструктури", - написав автор статті.

Журналіст зазначив, що морська інфраструктура - надзвичайно рентабельний бізнес, правда, вимагає й істотних інвестицій. В першу чергу це відноситься до послуг буксирування. Буксири супроводжують кожне судно, що заходить до будь-якого порту, при підході та при відході. Зазвичай роботу виконують 2-4 буксира, і займає вона кілька годин, кожна з яких сплачується судновласником. А адміністративний ресурс дозволяє впливати на керівників в портах, і заводити сюди буксирні фірми-прокладки.

"Порт "Південний" особливий не лише тим, що тут лежить 10 тис. тонн селітри, але ще й тим, що тут розташовані причали Одеського припортового заводу, підприємства підвищеної пожежної безпеки. Так ось, саме в "Південний" чиновники завели буксир "Витязь". Жоден розсудливий фахівець, який несе відповідальність за безпеку стратегічного підприємства, не допускатиме до пожежної безпеки вочевидь непридатний для цього технічний засіб. Але Максим Широков допустив. Позиція міністра інфраструктури Владислава Криклій щодо жодного з цих питань незрозуміла. Він мовчить. Питання безпеки прилеглих населених пунктів залишається найгострішим, і вимагає негайного втручання", - зазначив автор статті.

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