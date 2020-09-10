Об’єднанню демократичних сил на виборах у Києві заважає "чублення" партій "Голос" та "Удар", – експерт

Об’єднанню демократичних сил у Києві навколо партії колишнього Президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" заважають "чублення" між собою політичних сил "Голос" та "Удар".

Про це в ефірі телевізійного каналу "НАШ" заявила журналістка та політолог Яніна Соколовська.

Експерт наголосила на тому, що головна інтрига виборів у Києві – "хто піде в голові списку "ЄС" ("Євросолідарності") – чи Марина Порошенко, чи Петро Порошенко, чи об’єднаються навколо "ЄС" демократичні сили" зберігається через розконсолідованність інших демократичних партій.

"Поки ми бачимо лише чублення і намагання "Голосу" та "Удару" довести, що вони чогось варті самі по собі, а не створити єдиний демократичний потужний кулак", – сказала Яніна Соколовська.

Нагадаємо, що раніше партія "Європейська солідарність" підтримала ініціативу щодо підписання Меморандуму єдності українських сил і закликала до консолідації всі патріотичні організації, рухи і партії на виборах.

Також дружина Петра Порошенка – Марина – вперше з’явилася у відеоролику, який "Європейська солідарність" просуває в соціальних мережах. Журналісти оцінили це як зондування реакції широкої аудиторії на можливість Марини Порошенко очолити список партії на виборах до Київської міської ради.

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