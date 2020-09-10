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10 вересня 2020, четвер, 15:43 162
Транспорт 2020-09-10T15:49:12+03:00
Українські Новини
Київрада підтримала виділення коштів на зарплатню "Київському метрополітену" та "Київпастрансу", – Кличко

Київрада підтримала виділення коштів на зарплатню "Київському метрополітену" та "Київпастрансу", – Кличко

Павло Твердохліб
Зарплата, Віталій Кличко, Мер Києва, Київський метрополітен, Київрада, Київпастранс
Київрада. Фото: kyivcity.gov.ua
Київрада. Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що депутати Київської міської ради підтримали рішення про виділення коштів на виплату заробітної платні співробітникам "Київського метрополітену" та "Київпастрансу". За таке рішення проголосував 61 депутат.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

Так, шляхом перерозподілу коштів бюджету міста на погашення заробітної плати транспортним комунальним підприємствам Києва виділили 441,6 млн гривень: 279,8 млн гривень – "Київпастрансу" та 161,8 млн гривень – "Київському метрополітену".

Коштів, за попередніми розрахунками, вистачить до кінця року.

"За час пандемії наші столичні комунальні транспортні підприємства зазнали серйозних збитків. І навіть сьогодні метрополітен не вийшов на попередні показники роботи. Якщо до карантину метро перевозило до 1,5 млн пасажирів у робочий день, то тепер – до 1 млн пасажирів. Зменшилась і кількість пасажиропотоку в "Київпастрансі". Відповідно – впали і доходи підприємств-перевізників. Багатотисячні колективи підприємств потребують нашої підтримки. Люди не можуть працювати без зарплати. А вони ж повинні надавати сервіс киянам і забезпечувати безперебійну роботу громадського транспорту столиці", – наголосив Віталій Кличко після голосування.

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