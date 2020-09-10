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10 вересня 2020, четвер, 14:57 131 Фото
Політика 2020-09-10T16:00:03+03:00
Українські Новини
Нам потрібно не втратити темпи змін, започатковані у столиці, – мер Кличко на відкритті інвестфоруму Києва-202

Нам потрібно не втратити темпи змін, започатковані у столиці, – мер Кличко на відкритті інвестфоруму Києва-2020

Павло Твердохліб
Віталій Кличко, Мер Києва, Інвестиційний форум
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Віталій Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко відкрив Інвестиційний форум міста Києва, що відбувається сьогодні, 10 вересня, в столиці.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"Я радий вітати на Інвестиційному форумі міста Києва наших гостей – шановних послів, представників міжнародних організацій, моїх колег-мерів міст, експертів, представників бізнесу! Цьогорічний форум відбувається під гаслом "Дій локально. Думай глобально". І сьогодні він є платформою, де ми можемо обговорити те, яким має бути економічний та інфраструктурний розвиток столиці і столичного регіону в нових умовах", – сказав Кличко.

Мер Києва підкреслив, що пандемія коронавірусу стала глобальним викликом для світу.

"Влада на всіх рівнях вимушена не лише стримувати розповсюдження вірусу і захищати здоров’я та життя людей. А й вирішувати, як допомогти бізнесу, як відновити економіку та забезпечити. Як надалі втілювати інфраструктурні проекти і розвивати наші міста. І нам потрібно не втратити ті темпи змін, що започатковані в столиці. Ми маємо і далі робити Київ комфортним європейським містом. Столиця України і столичний регіон – це фінансовий та інвестиційний центр з великим потенціалом і високим рівнем розвитку інновацій та технологій. Але найбільшою цінністю нашого міста є його люди", – підкреслив Кличко.

Він наголосив, що сьогодні в умовах пандемії міська влада робить все можливе для запобігання поширенню коронавірусу та захисту киян і надання необхідної допомоги - медичної та соціальної. Навіть в умовах боротьби з пандемією Київ продовжує оновлювати дороги і мости, будувати садочки та школи. Ремонтувати та створювати нові парки і зони відпочинку.

Мер наголосив, що сьогодні Києву потрібна стратегія, яка забезпечить розвиток бізнесу. І столиця таку стратегію розробляє.

"Пандемія в умовах припинення або обмеження транспортних потоків між країнами продемонструвала важливість розвитку та підтримки локальних виробників. Задля економічної безпеки містам необхідно мати можливість функціонувати автономно – насамперед виробляти товари першої необхідності. Саме тому локалізація економіки столичного регіону має стати одним із пріоритетів у подоланні наслідків пандемії", – зазначив мер Києва.

Віталій Кличко зазначив, що Київ відіграє важливу роль в економічному розвитку України. Столиця забезпечує понад 20% ВВП всієї держави. А частка прямих іноземних інвестицій – понад 50 % від загальнодержавного обсягу.

Також Київ – центр однієї з найбільших агломерацій серед європейських столиць за кількістю населення та територією. До асоціації "Київська агломерація" вже доєднались 19 міських та селищних рад. Тому, підкреслив Кличко, в умовах глобальної урбанізації розвиток Київської агломерації є необхідним і перспективним.

"Тому наша спільна мета сьогодні – розбудова інфраструктури та об’єднання громад Великого Києва. Створення потужного мегаполісу з комфортними умовами для його мешканців. Умовами для роботи і відпочинку. Умовами для професійного розвитку. І ми зробимо Київ і його агломерацію саме такими!" – підкреслив Віталій Кличко.

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