Голова Рівненської ОДА Коваль відзвітував про рік роботи... посеред поля

Голова Рівненської обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Коваль відзвітував про свій перший рік на посаді. Захід провели в нетрадиційній обстановці: не в кабінетах чи стінах ОДА, а посеред поля. А точніше, на будівництві Північного обходу міста Рівного – наймасштабнішого будівельного проекту області.

Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА.

Місце було обране не випадково – через ці 6 км магістралі щодня проїжджатимуть близько 20 тис. вантажівок, що дозволить розвантажити місто та зберегти дороги обласного центру.

Рівно рік тому, під час представлення Віталія Коваля в Острозі, Президент України Володимир Зеленський доручив новому очільнику Рівненщини вирішити 3 найбільш болючі питання області: Інтернет, легалізація "тіньового" бізнесу та видобуток бурштину.

Тепер, після проведення чисельних перемовин з операторами зв’язку, в більшості районів Рівненщини є якісний Інтернет (що важливо в нинішніх умовах дистанційної роботи та навчання). Так, на карті покриття досі є "сірі плями", але з часом цю проблему також усунуть.

Коваль виконав усі доручення Зеленського: за рік в області закрили або легалізували понад 150 нелегальних заправок, а нещодавно перші бурштинові ділянки пішли з-під молотка на аукціоні.

Втім перший рік роботи перед 39-річним очільником області постало завдання, з яким світ досі не стикався – пандемія COVID-19. Після появи в країні першого хворого, керівництво Рівненської ОДА створило та організувало один із перших обласних штабів в Україні. Завдяки оперативним діям керівництва, Рівненщина опинилася в топі-областей по тестуваннях, медзабезпеченні та боротьбі з коронавірусом.

Разом з тим, незважаючи на складні часи, підприємства області не зупинилася, а економіка продовжила розвиватися – Рівненщина увійшла в ТОП-3 області по державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки малого та середнього бізнесу.

Також на Рівненщині розпочали та успішно провели "Велике будівництво": 1 вересня понад 1 тис. дітей пішли до нових шкіл та дитячих садочків, які були збудовані в рамках президентської програми. Всього в області зведуть 5 спортивних споруд, 73 км місцевих доріг та 7 приймальних відділень у лікарнях.

Потужний спорткомплекс вийшов на фінішну пряму й у Рівному: спортивна арена на Макарова повинна стати найбільшим спорткомплексом на Західній Україні, де Рівне зможе приймати міжнародні змагання та тренувати збірні команди.

"Це лише окремі результати роботи на посаді. Незважаючи на непрості часи ми впевнено рухаємося вперед і готові до нових викликів. Саме – "Ми". Бо такого результату неможливо досягти без ефективної взаємодії між усіма нами – влади, контролюючих органів, бізнесменів, а головне – без наших свідомих громадян. Завдяки свідомій позиції та спільним діям ми крок за кроком долаємо небезпечну пандемію, перетворюємо Рівненщину на територію рівних можливостей. Тому, хочу кожному з вас висловити слова вдячності за те, що робимо нашу Рівненську область успішною!" – зазначив Віталій Коваль.

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