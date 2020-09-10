В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'

Інтерв'ю кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського ВВС Україна завершилося скандалом. Пальчевський спростовував свої ж заяви про "щасливий день возз'єднання" України і Росії і звинуватив журналістку Діану Куришко у брехні.

Редакція ВВС провела фактчекінг заяв Пальчевського. Відповідаючи на питання про зв'язки з російськими спецслужбами, Пальчевський сказав: "Ідіоти, тому що і коню зрозуміло, що я ніколи не був в спецслужбах. Тим більше російських. Служив я в радянській армії, куди був покликаний як український хлопчик, український юнак 16- річний або 17-річний. За афганським наказом я потрапив в армію. Ви просто не знаєте, що був такий період.

Інформація ВВС. Андрій Пальчевський закінчив військовий інститут Міноборони СРСР, який готував військових перекладачів, юристів, фахівців спецпропаганди. У радянські часи вважався елітним військовим вузом з великим вступним конкурсом. Проходив офіцерську службу на території СРСР і за кордоном - в Лаосі.

У березні 2019 року в ефірі шоу Ольги Скабєєвої "60 хвилин" на каналі "Росія 1" Пальчевський, звертаючись до провідних і гостям студії, заявив: "Чим більше і грубіше ви будете лаяти Україну, тим далі ми будемо від нашого щасливого дня возз'єднання". В інтерв'ю ВВС Пальчевський різко спростував цей факт, звинувативши журналістку у брехні і "перекручуванні чужих слів".

"Ви говорите неправду, не було слова "возз'єднання"... Знайдіть мені, і я вас почнуть поважати. Але ви ж не знайдете. До речі, а знаєте чому? Тому що я пройшов 90-ті роки, Діана, і я фільтрую базар. Я такі дурниці про возз'єднання сказати не міг. Я не вживав слово "возз'єднання". Вам має бути соромно".

Діана Куришко заявила, що якщо цитата виявиться фейковою, готова принести вибачення і зажадала відповідних дій від Пальчевського. Далі дослівно.

-Спробую поставити крапку в цій дискусії. Якщо цитата є неправдивою. Я вибачаюсь. Якщо вона правдива, що робите ви?

- Нічого.

-Що зробите ви?

-Ви прийдете на другу частину, пройдете до мене, поцілуєте поділ своєї сукні і скажете: "Вибачте за брехню". Я скажу: "Прощаю".

-Що зробите ви?

-Теж саме. Прийду і скажу: "Вибачте". Слово "возз'єднання" було? Ні, я ж не ідіот!

Відповідаючи на питання, навіщо він бере участь в ефірах федеральних російських ЗМІ, Пальчевський заявив: "Це ви мені питання задаєте? Тому що якщо таких, як ви, пошлють туди, то кров буде литися тоннами. А якщо таких людей, які можуть знайти можливість не проливати кров, що я намагався зробити".

Він також зазначив, що "братні в минулому народи" мають "знаходити якусь мову взаєморозуміння". "Якщо ви вважаєте, що слов'янські народи повинні бути роз'єднані, - це ваша особиста точка зору. Якщо ви її проповідуєте від імені вашої радіостанції, то я проти", - сказав Пальчевський.

Коментуючи режим тиші на Донбасі, Пальчевський розлютився, а репліку журналістки про обстріл українських позицій за допомогою безпілотника 25 серпня, кандидат у мери заявив: "Я не знаю, хто у вас кидає бомби особисто. Ви не схожі на людину, на якого хоч раз кидали бомбу. Зате ви дуже схожі на людину, яка дуже любить розмовляти про бомби. Якщо хочете мою думку. В вас кидали бомби хоч раз? ви на фронті були? ".

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