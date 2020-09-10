Зеленський реально не управляє країною, тому Ситник його не слухає, - політолог

Мери міст створюють опозиційні партії, регіони відмовляються вводити карантин, директор НАБУ Артем Ситник не йде у відставку не дивлячись на рішення Конституційного суду. Все це, на думку керівника центру "Третій сектор" політтехнолога Андрія Золотарьова, говорить про те, що уряд і Президент не контролюють ситуацію в країні, а Україна скочується в махновщину, інформує портал capital.ua.

"У роки президентства Порошенка нам намагалися нав'язати симбіоз бандерівщини і петлюрівщини, якусь етнократію, модель якої відбилася в слогані Порошенка "Армія.Мова.Віра", але вона зазнала фіаско. Зараз згадується інший забутий персонаж столітньої давнини, часів Громадянської війни, - Нестор Махно. Як на мене, махновщина стає універсальним стилем управління, як у Києві, так і на місцях, і прикладів цьому безліч. А якщо сюди додати відверту фронду регіональних еліт, то ми ризикуємо після місцевих виборів отримати дещо іншу політичну реальність, коли вплив Києва на процеси в регіонах ще більш ослабне", - вважає він.

На думку експерта, ми спостерігаємо кризу тієї інституційної моделі, яка представляла собою злегка перефарбовану в національні кольори модель, яка дісталася від УРСР.

"І економічно, і в силу зовсім інших соціальних відносин держава не в змозі тягнути цю модель. І ми бачимо кризу, що називається, на останньому подиху. Це, власне, втілення в життя того, що ми бачили в 3-й частині серіалу "Слуга народу" - Королівство Троєщина, "тимчасово орендована територія". Я бачу ризик перетворення України в країну тисячі хуторів", - зазначив Золотарьов.

На його думку, реально зараз керує державою не Володимир Зеленський.

"Керують наші зовнішні партнери - колективний Захід і олігархи, регіональні барони. У них вплив на ті чи інші рішення, особливо на місцях, іноді набагато більше, ніж у Президента, а правоохоронні органи, які давно перетворилися на охоронців великого базару, також потихеньку приватизуються", - вважає експерт.

При цьому саме Зеленського населення звинувачує в тому, що антикорупційні органи не борються з корупцією, а міністри не здатні забезпечити економічне зростання.

"Ще рік тому, коли була загальна ейфорія з приводу перемоги, найбільш далекоглядні попереджали Володимира Олександровича, що вся повнота влади це і вся повнота відповідальності, і що доведеться відповідати, в тому числі, і за чужі помилки. Боротьби з корупцією як не було, так і немає - в Україні з корупцією не борються, в Україні корупцію впорядковують до блага тих, хто, власне, і є кінцевими бенефіціарами - олігархи, колективний захід і т.і. НАБУ ж це просто інструмент зовнішнього управління з боку колективного Заходу. І Ситник так відверто ігнорує Президента саме тому, що його призначали інші люди, і він на інших людей орієнтується", - заявив експерт.

При цьому, на думку Андрія Золотарьова, навіть кадрове перезавантаження у вигляді відставки директора НАБУ або прем'єра, Зеленському вже сильно не допоможе.

"Стратегічно це не вирішує проблем, оскільки від перестановки осіб система не змінюється. Хіба що тактично це може ненадовго дати кілька рейтингових балів ... Чорні лебеді вже полетіли зграями, і, судячи з усього, період відвертого "фарту" для Зеленського закінчився", - резюмує політолог.

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