підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.09.20 11:00 Пресс-брифинг: "Платежное и банкоматное мошенничество в Украине в первой половине 2020 года. Презентация онлайн-игры "Преодолей мошенника!""

  • Новини
  • Політика
  • Зеленський реально не управляє країною, тому Ситник його не слухає, - політолог
10 вересня 2020, четвер, 10:29 361
Політика 2020-09-10T10:29:12+03:00
Українські Новини
Зеленський реально не управляє країною, тому Ситник його не слухає, - політолог

Зеленський реально не управляє країною, тому Ситник його не слухає, - політолог

Сергій Паламаренко
Президент, Політика, Уряд, влада, Золотарьов, Махновщина
Андрій Золотарьов. Фото: gs.fm
Андрій Золотарьов. Фото: gs.fm

Мери міст створюють опозиційні партії, регіони відмовляються вводити карантин, директор НАБУ Артем Ситник не йде у відставку не дивлячись на рішення Конституційного суду. Все це, на думку керівника центру "Третій сектор" політтехнолога Андрія Золотарьова, говорить про те, що уряд і Президент не контролюють ситуацію в країні, а Україна скочується в махновщину, інформує портал capital.ua.

"У роки президентства Порошенка нам намагалися нав'язати симбіоз бандерівщини і петлюрівщини, якусь етнократію, модель якої відбилася в слогані Порошенка "Армія.Мова.Віра", але вона зазнала фіаско. Зараз згадується інший забутий персонаж столітньої давнини, часів Громадянської війни, - Нестор Махно. Як на мене, махновщина стає універсальним стилем управління, як у Києві, так і на місцях, і прикладів цьому безліч. А якщо сюди додати відверту фронду регіональних еліт, то ми ризикуємо після місцевих виборів отримати дещо іншу політичну реальність, коли вплив Києва на процеси в регіонах ще більш ослабне", - вважає він.

На думку експерта, ми спостерігаємо кризу тієї інституційної моделі, яка представляла собою злегка перефарбовану в національні кольори модель, яка дісталася від УРСР.

"І економічно, і в силу зовсім інших соціальних відносин держава не в змозі тягнути цю модель. І ми бачимо кризу, що називається, на останньому подиху. Це, власне, втілення в життя того, що ми бачили в 3-й частині серіалу "Слуга народу" - Королівство Троєщина, "тимчасово орендована територія". Я бачу ризик перетворення України в країну тисячі хуторів", - зазначив Золотарьов.

На його думку, реально зараз керує державою не Володимир Зеленський.

"Керують наші зовнішні партнери - колективний Захід і олігархи, регіональні барони. У них вплив на ті чи інші рішення, особливо на місцях, іноді набагато більше, ніж у Президента, а правоохоронні органи, які давно перетворилися на охоронців великого базару, також потихеньку приватизуються", - вважає експерт.

При цьому саме Зеленського населення звинувачує в тому, що антикорупційні органи не борються з корупцією, а міністри не здатні забезпечити економічне зростання.

"Ще рік тому, коли була загальна ейфорія з приводу перемоги, найбільш далекоглядні попереджали Володимира Олександровича, що вся повнота влади це і вся повнота відповідальності, і що доведеться відповідати, в тому числі, і за чужі помилки. Боротьби з корупцією як не було, так і немає - в Україні з корупцією не борються, в Україні корупцію впорядковують до блага тих, хто, власне, і є кінцевими бенефіціарами - олігархи, колективний захід і т.і. НАБУ ж це просто інструмент зовнішнього управління з боку колективного Заходу. І Ситник так відверто ігнорує Президента саме тому, що його призначали інші люди, і він на інших людей орієнтується", - заявив експерт.

При цьому, на думку Андрія Золотарьова, навіть кадрове перезавантаження у вигляді відставки директора НАБУ або прем'єра, Зеленському вже сильно не допоможе.

"Стратегічно це не вирішує проблем, оскільки від перестановки осіб система не змінюється. Хіба що тактично це може ненадовго дати кілька рейтингових балів ... Чорні лебеді вже полетіли зграями, і, судячи з усього, період відвертого "фарту" для Зеленського закінчився", - резюмує політолог.

Більше новин про: Президент Політика Уряд влада Золотарьов Махновщина

Азаров - чесна людина. Він не давав красти і один ...
"УДАР" братиме участь у місцевих виборах самостійн...
Шмигаль хоче за безцінь продати "Нафтогаз", "Укрпо...
Т.в.о. міністра енергетики Буславець за червень от...
В Україні понад 145 тисяч хворих на коронавірус: статистика COVID-19 на 10 вересня
Сьогодні останній день для зміни місця голосування на місцевих виборах
Новини
Зеленський реально не управляє країною, тому Ситник його не слухає, - політолог 10:29
Азаров - чесна людина. Він не давав красти і один з кращих прем'єрів, - Богдан 09:59
В Україні понад 145 тисяч хворих на коронавірус: статистика COVID-19 на 10 вересня 09:57
Сьогодні останній день для зміни місця голосування на місцевих виборах 09:50
Головнокомандувач армією Пакистану вимагає підвищення рівня бойової готовності 09:49
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
У Кличка готують матеріальну допомогу багатодітним сім'ям та батькам-вихователям 13:09
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
Віталій Кличко. Фото: пресслужба
Кличко заявив про готовність київських шкіл до зими 16:34
більше новин
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40% 15:15
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
"Нафтогаз" подав три тарифи на газ для населення і бізнесу 12:31
Зеленський. Фото: Офис Президента
Зеленський порівняв медреформу з радянською електронною грою "Ну, постривай! 17:06
більше новин
До завершення карантину 52 дні: які обмеження діють
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok