Головнокомандувач армією Пакистану вимагає підвищення рівня бойової готовності

Начальник штабу армії Ісламської республіки Пакистан генерал Камар Джавед Баджва наголосив на необхідності підвищення рівня бойової готовності у зв'язку зі змінною стратегічної та регіональної обстановки. Про це він заявив в ході чергової наради з командирами корпусів, яка відбулася в головному штабі пакистанської армії в Равалпінді, повідомляє інформаційне агентство The Dispatch News Desk (DND).

Генерал зазначив, що ведення війни 5-го покоління і протистояння гібридним діям антіпакістанскіх сил, спрямованих проти життєво важливих інтересів Пакистану, мають здійснюватися синхронно з політикою уряду.

Камар Джавед Баджва високо оцінив оперативну готовність формувань і постійні зусилля під час використання служби внутрішньої безпеки (IS) на підтримку цивільної влади, особливо - зусиль під час свята Мухаррам і операцій з ліквідації наслідків нещодавньої повені в країні.

Генерал Камар Джавед Баджва оцінив високий моральний дух в армії і доручив командирам забезпечити матеріальну підтримку військовослужбовців під час масштабних оперативних розгортань і бойових дій.

На конференції командири корпусів були поінформовані про мінливу ​​регіональну обстановку і оперативні події, особливо про ситуацію уздовж Лінії контролю (ЛК), позитивну роль Пакистану і його внеску в мирний процес в Афганістані, ситуацію уздовж західного кордону, включаючи прогрес в операції Радд-уль-Фасад.

Також були обговорені питання протидії пандемія COVID-19, заходи боротьби з сараною і підтримка національної кампанії проти поліомієліту.

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