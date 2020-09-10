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10 вересня 2020, четвер, 09:49 8
Азія 2020-09-10T09:49:02+03:00
Українські Новини
Головнокомандувач армією Пакистану вимагає підвищення рівня бойової готовності

Головнокомандувач армією Пакистану вимагає підвищення рівня бойової готовності

Петро Стуженко
Пакистан, Армія, Збройні сили, Ісламська Республіка Пакистан, Баджва
Головнокомандувач армією Пакистану генерал Камар Джавед Баджва. Фото: The Dispatch News Desk (DND)
Головнокомандувач армією Пакистану генерал Камар Джавед Баджва. Фото: The Dispatch News Desk (DND)

Начальник штабу армії Ісламської республіки Пакистан генерал Камар Джавед Баджва наголосив на необхідності підвищення рівня бойової готовності у зв'язку зі змінною стратегічної та регіональної обстановки. Про це він заявив в ході чергової наради з командирами корпусів, яка відбулася в головному штабі пакистанської армії в Равалпінді, повідомляє інформаційне агентство The Dispatch News Desk (DND).

Генерал зазначив, що ведення війни 5-го покоління і протистояння гібридним діям антіпакістанскіх сил, спрямованих проти життєво важливих інтересів Пакистану, мають здійснюватися синхронно з політикою уряду.

Камар Джавед Баджва високо оцінив оперативну готовність формувань і постійні зусилля під час використання служби внутрішньої безпеки (IS) на підтримку цивільної влади, особливо - зусиль під час свята Мухаррам і операцій з ліквідації наслідків нещодавньої повені в країні.

Генерал Камар Джавед Баджва оцінив високий моральний дух в армії і доручив командирам забезпечити матеріальну підтримку військовослужбовців під час масштабних оперативних розгортань і бойових дій.

На конференції командири корпусів були поінформовані про мінливу ​​регіональну обстановку і оперативні події, особливо про ситуацію уздовж Лінії контролю (ЛК), позитивну роль Пакистану і його внеску в мирний процес в Афганістані, ситуацію уздовж західного кордону, включаючи прогрес в операції Радд-уль-Фасад.

Також були обговорені питання протидії пандемія COVID-19, заходи боротьби з сараною і підтримка національної кампанії проти поліомієліту.

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