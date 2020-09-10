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Українські Новини
Труханов заявив про перемогу над Delfi: танкер зняли з мілини і буксирують в Іллічівськ

Труханов заявив про перемогу над Delfi: танкер зняли з мілини і буксирують в Іллічівськ

Надежда Комендантова
Геннадій Труханов, Танкер Делфі
Делфи. Фото: Таймер
Делфи. Фото: Таймер

В ніч з 9 на 10 вересня почалося буксирування танкера Delfi на місце зберігання в Іллічівську (Чорноморську), де той буде перебувати до з'ясування всіх обставин у справі про його аварію.

Про це мер Одеси Геннадій Труханов заявив на відео, опублікованому на його сторінці в Facebook, пише одеське видання Таймер.

За його словами, судно підняли з мілини за допомогою плавучого крана, і зараз повільно виводять із зони кам'яної гряди, в якій судно пролежало з моменту аварії. Після того, як судно виведуть на глибину, буде сформований караван, який доставить його в Іллічівськ.

"Півтора місяці нам знадобилося, щоб прибрати судно. Евакуація Делфі - це класичний приклад того, що відбувається, коли за справу беруться не політики, а фахівці. Я вдячний всім, хто брав участь в цьому процесі. Ми зробили дійсно велику справу для одеситів і жителів всієї країни, оскільки подальше перебування танкера на нашому пляжі могло обернутися сумними наслідками на національному рівні", - заявив Геннадій Труханов.

Нагадаємо, танкер Делфі сів на мілину в акваторії пляжу "Дельфін" в листопаді минулого року. До недавнього часу спробами зняти танкер з мілини керували структури облдержадміністрації та міністерства інфраструктури. Після низки невдалих спроб, 27 липня дана аварія була визнана ДСНС України як надзвичайна ситуація техногенного характеру місцевого рівня, і контроль був переданий міської комісії у справах ТЕБ та НС. До робіт по евакуації Delfi були залучені приватні компанії "Краншип" і "Бруклін-Київ".

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